Ako veľmi bude chýbať žiakom maturita? Pedagógovia a psychológovia hovoria o dopadoch do budúcna

Pandémia opäť zrušila maturitné skúšky. Namiesto hodnotenia písomných testov, slohovej práce alebo ústnej či praktickej skúšky bude rozhodovať o záverečnom hodnotení študentov priemer známok. Podobne ako v Írskej republike, Severnom Írsku, Walese či Škótsku.

Po tom, ako minister školstva Branislav Gröhling (SaS) oznámil, že sa tohtoročná skúška dospelosti ruší, Slovenská národná strana (SNS) nad tým vyjadrila znepokojenie. Tvrdí, že to „poškodí najmä absolventov stredných odborných škôl, ktorí sa pripravujú v praktických odboroch“ .

Zároveň požiadala ministra, aby sa takéto rozhodnutia neprijímali „z večera na ráno“ a aby boli odkonzultované s odborníkmi. „Vôbec by som do toho žiadnu politiku neťahal,“ uviedol pre Webnoviny.sk Felix Dömény z Asociácie stredných odborných škôl.

Najlepšie riešenie zo zlých

Dömény hovorí, že musíme brať do úvahy situáciu, v akej sa nachádzame. Rozhodnutie hodnotiť maturantov priemerom známok nepovažuje za vyslovene zlé. „Keby sme sa na to pozreli očami spred dvoch rokov, bolo by to hrozné. Keď sa na to pozrieme očami dnešných dní, tak je to dobré,“ dodal.

Zhoduje sa s ním aj Soňa Puterková zo Slovenskej komory učiteľov (SKU), podľa ktorej s takýmto spôsobom hodnotenia vopred nepočítal nikto, „preto ho je možné považovať len za najlepšie možné riešenie zo zlých, ktoré sa úkali na výber“.