Akreditačná agentúra bude sama rozhodovať o akreditácii vysokých škôl, musí sa na to pripraviť

Výkonná rada Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) by mala byť pripravená robiť ťažké rozhodnutia pri prehreškoch škôl voči štandardom.

Ako uviedla pre agentúru SITA odborníčka na vysoké školstvo a analytička MESA 10 Renáta Hall, váha v rozhodovaní bude práve na agentúre. Pri plagiátorstve či iných priestupkoch bude teda dôležité aj zhodnotenie jej pracovnej skupiny.

Nové akreditačné štandardy

SAAVŠ vo štvrtok 2. júla schválila akreditačné štandardy pre vysoké školy s účinnosťou od 1. septembra 2020. Vysoké školy majú na zosúladenie svojich vnútorných predpisov so štandardami dva roky od dátumu účinnosti.

Podľa Hall budú nové štandardy do značnej miery fungovať ako nástroj na rozvoj kvality, keďže podrobne popisujú procesy, ktoré by sa mali dodržiavať.

„Kladú významný dôraz na proces vzdelávania, čo je veľký posun oproti minulosti, keď sa predpokladalo, že pokiaľ je niekde kvalitná vedecká činnosť, tak tam je aj kvalitné vzdelanie. Kvalitná vedecká činnosť je dôležitou, nie však postačujúcou podmienkou,“ poukázala.

Pomerne veľa kritérií

Ako ďalej poznamenala, kritérií je pomerne veľa, no predpokladá, že bude potrebné ich v rámci priorít usporiadať, keďže proces ich hodnotenia by bol kapacitne náročný.

Hall doplnila, že v rámci vysokých škôl by sa mali vybudovať odborné kapacity, ktoré by reálne vytvorili vnútorné systémy kvality. A to z dôvodu, aby nezostali administratívnymi úkonmi bez reálneho obsahu.

„Presun zodpovednosti na VŠ vnímam pozitívne, lebo si myslím, že pozitívne zmeny vo vnútri škôl nikto za ne nespraví,“ povedala analytička.

Akreditačná komisia skončila

Podotkla, že na budovanie vnútorných systémov kvality by ministerstvo školstva mohlo vyčleniť štrukturálne fondy.

Najneskôr do roku 2024 musí vysoká škola požiadať o prvú akreditáciu vnútorných systémov. Nové štandardy nahrádzajú kritéria Akreditačnej komisie, ktorá skončila v decembri 2019.

Jednou zo zmien nových štandardov je aj to, že SAAVŠ nebude dávať odporúčania ministrovi, ale sama bude rozhodovať o udelení akreditácie univerzitám.