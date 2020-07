Akreditačná agentúra schválila nové štandardy pre vysoké školy, na zosúladenie budú mať dva roky

Výkonná rada Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) schválila nové akreditačné štandardy pre vysoké školy. Uviedol to vo štvrtok 2. júla na tlačovom brífingu, ktorý sa uskutočnil počas prestávky zasadnutia rady, jej predseda Robert Redhammer. Účinnosť štandardov je schválená od 1. septembra 2020.

Vysoké školy budú mať na zosúladenie svojich vnútorných predpisov so štandardami dva roky od dátumu účinnosti. Ak to urobia skôr, mali by to oznámiť agentúre. Najneskôr však do roku 2024 musí vysoká škola požiadať o prvú akreditáciu vnútorných systémov.

Nové štandardy nahrádzajú kritéria Akreditačnej komisie, ktorá skončila v decembri 2019. Najzásadnejšou vecou podľa Redhammera bude vypracovanie a prijatie vnútorného systému zabezpečovania kvality na vysokej škole, v ktorom musia byť zadefinované všetky vnútorné mechanizmy a grémia, ktoré budú strážiť kvalitu.

Na každej vysokej škole by tak mala pribudnúť akreditačná komisia a pravidlá, ktoré zabezpečia, že vzdelanie bude kvalitné a študenti, zamestnávatelia a spoločnosť spokojní.

Štandardy zamerané na potreby študenta

Štandardy prinášajú viac a konkrétnejších požiadaviek na kvalitu štúdia, za ktorú zodpovedá vysoká škola. Zamerané sú aj na súčasné a budúce potreby študenta.

Študijné programy by mali poskytnúť uchádzačovi o štúdium informácie o úrovni jeho kvalifikácie po doštudovaní a o tom, o aké povolania sa bude môcť uchádzať.

Ako ďalej priblížil Redhammer, bude na zodpovednosti vysokých škôl, aby si aj s partnermi z praxe prekonzultovali, čo študenti naozaj potrebujú ovládať po ukončení štúdia. „Kto iný má zodpovedať za kvalitu vzdelania, ak nie vysoké školy,“ povedal s tým, že ak to nezvládnu, budú znášať dôsledky.

Študijné programy si vytvoria školy samé

Novinkou tiež bude, že ak škola bude mať akreditovaný odbor, bude si môcť v rámci neho sama vytvárať študijné programy bez nutnosti schválenia SAAVŠ.

Podľa Redhammera je na Slovensku menej študentov ako pred 15 rokmi. Predpokladá tak, že aj počet študijných programov by mal klesať. „My ale požadujeme, aby sa študentom na študijnom programe venoval dostatočný počet učiteľov a naplno. To znamená, aby škola disponovala učiteľmi a z toho predpokladám, že dôjde k istej reorganizácii istých programov,“ vysvetlil.

Prijatie akreditačných štandardov je podľa SAAVŠ zásadnou zmenou v zabezpečovaní kvality slovenského vysokoškolského vzdelávania. Agentúra nebude dávať odporúčania ministrovi, ale sama bude vydávať rozhodnutia o udelení akreditácie univerzitám.

SAAVŠ je verejnoprávna inštitúcia, ktorej úlohou je vykonávať činnosti externého zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Bola zriadená minulý rok a nahradila činnosť doterajšej Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR pri posudzovaní žiadostí vysokých škôl.