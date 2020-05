Banskobystrický kraj otvoril škôlky pre deti rodičov z prvej línie, je o nich veľký záujem

Po službe opatrovania detí priamo v domácnostiach pomáha Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) aj pri otváraní škôlok pre deti zdravotníckeho personálu a záchranných zložiek. Ako agentúru SITA informovala vedúca oddelenia komunikácie BBSK Lenka Štepáneková, v Banskej Bystrici už takto fungujú dve súkromné zariadenia pre deti rodičov pracujúcich v prvej línii.

S vybavením potrebných povolení i propagáciou pomohla zariadeniam krajská samospráva, ktorá sa teraz s rovnakou ponukou obrátila aj na mestá a obce, ktoré sú zriaďovateľmi predškolských zariadení.

„Službu opatrovania detí v domácnostiach, ktorú BBSK poskytuje prakticky od začiatku koronakrízy, sme v spolupráci s dvoma banskobystrickými zariadeniami rozšírili o možnosť umiestnenia detí do Detského opatrovateľského centra Štvorlístok a Súkromnej materskej a základnej školy Dráčik. Pomoc teraz ponúkame aj obciam a mestám a boli by sme radi, keby svoje škôlky pre ľudí z prvej línie otvorili,“ uviedla riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Úradu BBSK Zuzana Lafférsová.

Počas niekoľkých dní fungovania služby o ňu prejavilo záujem množstvo rodičov a dve zariadenia momentálne navštevuje celkovo 23 detí. Takúto formu opatrovania za prísnych hygienických podmienok povolil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici a určená je výhradne pre deti zdravotníckeho personálu a záchranných zložiek.

„Ponuka je určená tým, ktorí majú deti vo veku od troch do 10 rokov. Maximálny počet detí v jednej triede je päť a sú rozdelené do dvoch skupín – od troch do šiesť rokov veku a od sedem do 10 rokov, tak, aby tieto skupiny vzájomne neprichádzali do kontaktu a aby bola na každé dieťa k dispozícii plocha najmenej 12 metrov štvorcových herne,“ doplnila Eva Cvitkovičová, ktorá projekt opatrovania detí za BBSK koordinuje.