Bez povinných testov, ale s potvrdeniami. Aj takto bude pre deti a rodičov vyzerať nový školský rok

Pravidlá fungovania rodín so školopovinnými deťmi zverejnilo Ministerstvo školstva SR už včera, 17. augusta. V praxi to znamená, že rodičia majú dva týždne na to, aby sa pripravili na nový režim.

Ten by sa mal riadiť takzvaným školským semaforom. V rámci neho by sa materské, základné, stredné a špeciálne školy nemali zatvárať plošne.

Tri farby, tri režimy fungovania

Ak sa totiž u nich nevyskytne ani jeden prípad žiaka či zamestnanca školy pozitívneho na koronavírus, budú fungovať v zelenej fáze za prísnych protiepidemických opatrení, napríklad nosenia rúšok.

Vyučovanie sa nebude obmedzovať ani v prípade, ak žiak alebo zamestnanec školy skončí v karanténe, pretože sa mimo školy dostal do kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19.

Ak by však testy preukázali, že je aspoň jedna osoba v triede pozitívna, posúva sa škola do oranžovej fázy. Počas nej putuje na základe rozhodnutia riaditeľa jedna alebo viacero tried do karantény.

Výnimku majú žiaci a zamestnanci, ktorí sú buď 14 dní po očkovaní druhou dávkou dvojdávkovej vakcíny alebo 21 dní po očkovaní jednodávkovou vakcínou. Do karantény nepôjdu ani vtedy, ak počas posledných 180 dní ochorenie prekonali.

Ostatných žiakov, rodičov a učiteľov však čaká dištančné vyučovanie. To bude škola zabezpečovať aj v prípade, ak sa u nej potvrdí viacero pozitívnych prípadov a dostane sa do červenej fázy.

V takom prípade o prerušení vyučovania vo viacerých alebo všetkých triedach rozhoduje príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Dobrovoľné testovanie

Novinkou je podľa ministerstva školstva aj to, že sa nebudú pri nástupe do školy požadovať negatívne testy. Záujemcovia však môžu od 2. do 5. septembra absolvovať v škole alebo v domácom prostredí testovanie kloktacími PCR testami.

Záujem o ne by školy mali zisťovať od 23. augusta najneskôr do 26. augusta do 10:00. To je totiž posledný termín, ktorý má škola na objednanie testov.

Rodič, ktorý s otestovaním dieťaťa súhlasí, bude o jeho výsledku informovaný do 72 hodín od ich zozbierania dodávateľom. To však neznamená, žeby ostatných zákonných zástupcov detí nečakali žiadne povinnosti.

Samozrejmosťou budú potvrdenia