Bratislavské mestské časti sú na otvorenie škôl pripravené, testovanie väčšinou neplánujú

Bratislavské mestské časti sú na otvorenie škôl pripravené, testovanie zamestnancov väčšina z nich neplánuje. Uviedli to pre agentúru SITA, ktorá sa na ne obrátila s otázkou, či majú v pláne nechať otestovať zamestnancov školských zariadení, podobne ako Ružinov, kde bolo niekoľko výsledkov pozitívnych.

„Až 30 z 515 testovaných sa s koronavírusom už stretlo alebo ho prekonalo a majú proti nemu vytvorené protilátky, u 17-tich zamestnancov je dokonca podozrenie, že vírus u nich môže byť stále aktívny,“ uviedol starosta Ružinova Martin Chren a dodal, že výsledky opätovných testov budú známe najskôr v nedeľu.

Ďalšou mestskou časťou, ktorá nechala otestovať svojich školských zamestnancov sú Vajnory. „Výsledky nepreukázali žiadne pozitívne nálezy v 62 prípadoch u zamestnancov, ktorí podstúpili testovanie v piatok dopoludnia, čakáme ešte na výsledky 30-tich testov cirkevnej školy, ktoré by mali byť v pondelok,“ uviedol starosta Vajnor Michal Vlček.

Mestská časť Petržalka sa podľa hovorkyne Márie Halaškovej riadila pokynmi a usmerneniami ministerstva školstva a celý proces nastavovala tak, aby splnila stanovené podmienky.

Obnovenie vyučovania nesie riziko

„Testovanie školských zamestnancov na prítomnosť ochorenia Covid-19 medzi nimi nebolo a na úrovni štátu sa táto téma smerom k zriaďovateľom škôl nijako nekomunikovala,“ uviedla hovorkyňa a dodala, že obnovenie školského vyučovania a prevádzky školských zariadení v sebe nesie istú mieru rizika, bez ohľadu na to či budú otestovaní školskí zamestnanci.

„Veríme však, že pri dodržiavaní hygienických opatrení a monitorovaní situácie sa podarí zabezpečiť prevádzku škôl bez väčších ťažkostí,“ doplnila Halašková. V Petržalke nastúpi 1. júna do škôl 1 993 detí, 920 detí nastúpi do materských škôl.

Testovanie školských zamestnancov neplánuje ani Staré Mesto. „Vzhľadom na počty nakazených v Starom Meste, ako aj s prihliadnutím na výsledky testovania viac ako sto osôb s nulovým pozitívnym výsledkom, nepovažujeme testovanie za nutné,“ uviedol hovorca mestskej časti Matej Števove a doplnil, že v školách sa bude pravidelne monitorovať zdravotný stav detí i pracovníkov, každé ráno im bude meraná telesná teplota, bude sa dbať na dodržiavanie hygienických opatrení a do práce nenastúpia osoby staršie ako 65 rokov a pracovníci s chronickými ochoreniami.

„Toto všetko sú opatrenia, ktoré v aktuálnej situácii považujeme za dostatočné,“ uzavrel hovorca. Podľa posledných údajov nastupuje v pondelok do škôl a škôlok v správe Starého Mesta spolu 1 284 detí.

Význam by malo priebežné testovanie

Karlova Ves takisto neplánuje testovanie učiteľov a zamestnancov základných a materských škôl. „Význam by malo len v prípade, že by sa vykonávalo priebežne, pravidelne a bolo by rozšírené aj na deti, na čo samospráva nemá finančné prostriedky. Budeme dôsledne dodržiavať nariadenia hlavného hygienika a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca mestskej časti Branislav Heldes.

„O návrat dieťaťa do materskej školy prejavilo záujem 54 percent rodičov, do základnej školy chce svoje dieťa poslať 76 percent rodičov,“ doplnil hovorca.

Na nástup detí do školských zariadení je pripravené aj Nové Mesto. „Všetky zariadenia v týchto dňoch dezinfikujeme špeciálnym prípravkom na báze polyméru, ktorý je nezávadný a netoxický,“ uviedol hovorca mestskej časti Marek Tettinger a dodal, že Nové Mesto sa snaží pripraviť školy a škôlky tak, aby boli čo najbezpečnejšie a bude postupovať v zmysle inštrukcií štátnych orgánov.

„Zároveň plánujeme vybavenie tried ozonizérmi, ktoré dezinfikujú priestory a osvedčili sa nám napríklad v knižnici,“ doplnil hovorca.

Postupujú v zmysle opatrení

„Mestská časť Bratislava-Dúbravka neorganizuje plošné testovanie učiteľov. V súvislosti so žiakmi, učiteľmi a organizáciou vyučovania postupujú školy a zriaďovateľ v zmysle preventívnych opatrení nákazy Covid-19, ktoré vydalo ministerstvo školstva,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Dúbravky Lucia Marcinátová.

Dúbravka je zriaďovateľom dvanástich materských škôl so 48 triedami a 1057 deťmi. „Nateraz je do materských škôl nahlásených 540 detí, v zmysle povoleného počtu 15 detí v skupine je naplnenosť okolo 55 percent,“ uviedla hovorkyňa a dodala, že Dúbravka má štyri základné školy, do ktorých je nahlásených 1090 žiakov.

„V zmysle povoleného počtu 20 detí v skupine je naplnenosť okolo 79 percent,“ uzavrela.