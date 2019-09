Bratislavský kraj investoval státisíce eur do rekonštrukcií škôl, plánuje aj ďalšie opravy

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v lete investoval viac ako pol milióna eur do väčších i menších opráv deviatich školských objektov vo svojej správe. Aktuálne realizuje aj ďalšie rekonštrukcie za takmer 370-tisíc eur.

Uviedla to vo štvrtok hovorkyňa BSK Lucia Forman v tlačovej správe. „V minulom roku sme najviac peňazí investovali práve do opráv škôl, a to 7 miliónov eur,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba s tým, že tento rok chcú túto sumu prekonať.

Zrekonštruovali izby na internáte

Kraj investoval do opravy rozvodov studenej, teplej a požiarnej vody v Strednej odbornej škole polygrafickej na Račianskej v Bratislave viac ako 50-tisíc eur. Rekonštrukčné práce sa skončili na konci letných prázdnin.

Na Gymnáziu na Hubeného v Bratislave zrekonštruovali sociálne zariadenia pri telocvični za takmer 50-tisíc eur. Opravili schodisko a betónovú plochu pred vstupom do budovy internátu na Saratovskej v Bratislave za viac ako 45-tisíc eur. Na 4. poschodí tohto internátu zrekonštruovali aj izby a chodbu za vyše 160-tisíc eur.

Opravili poškodenú fasádu

V Strednej priemyselnej škole strojníckej na Fajnorovom nábreží v Bratislave opravili odvodnenie balkóna a strechy za šesťtisíc eur, v Základnej škole a gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským na Dunajskej ulici v Bratislave opravili poškodenú fasádu a zvody za 16-tisíc eur.

V bratislavskej Škole pre mimoriadne nadané deti a gymnáziu na Teplickej vymenili sklenenú stenu za vyše 20-tisíc eur.

Nové vchodové dvere

„Študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Zochovej v Bratislave budú chodiť do budovy školy cez nové drevené vchodové dvere, ktoré vyšli 8 928 eur,“ uviedla Forman.

V Strednej odbornej škole obchodu a služieb na Sklenárovej v Bratislave zhotovili ekvitermickú vetvu pre prenajaté priestory za vyše 30-tisíc eur. Stredná odborná škola technická na Vranovskej v Bratislave má opravenú podlahu telocvične lýcea, na ktorú kraj minul takmer 90-tisíc eur.

Pripravujú ďalšie opravy

Medzi plánované rekonštrukcie patrí napríklad oprava šatní v pezinskom Gymnáziu na Seneckej za vyše 35-tisíc eur, oprava prepadnutej podlahy v Strednej odbornej škole pedagogickej na Bullovej v Bratislave za vyše 30-tisíc eur či výmena okien v bratislavskej Strednej odbornej škole podnikania na Strečnianskej za takmer 123-tisíc eur.

Ďalej v Strednej odbornej škole elektrotechnickej na Rybničnek v Bratislave vymenia areálový rozvod ústredného kúrenia, teplej vody a cirkulačného potrubia teplej vody za vyše 170-tisíc eur a v Strednej priemyselnej škole strojníckej na Fajnorovom nábreží v Bratislave aktuálne pracujú na projektovej dokumentácii a statickom posudku k vybudovaniu preskleného zádveria za asi 3 500 eur.