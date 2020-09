Budú povinné škôlky alebo nie? Ravasz žiada od Gröhlinga finálne rozhodnutie

Bývalý splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd) žiada ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS), aby zaujal finálne stanovisko vo veci povinných materských škôl. Informovala o tom v tlačovej správe hovorkyňa strany Most-Híd Klára Magdeme.

Zákon o povinnej predškolskej výchove detí od piatich rokoch má vstúpiť do účinnosti v januári 2021. Od budúceho septembra by tak malo byť pripravené miesto v škôlkach pre všetky päťročné deti.

Povinná škôlka môže niektorým deťom pomôcť

Podľa poslednej analýzy Inštitútu vzdelávacej politiky do roku 2021 by mohla byť dostupná kapacita pre 97,5 percenta detí, čo však stále znamená 1 460 chýbajúcich miest. Ravasz po stretnutí s učiteľmi v Uzovskej Panici v okrese Rimavská Sobota uviedol, že je potrebné vedieť, čo spraví vláda s povinnými materskými školami.

Cieľom povinnej predškolskej výchovy je podľa neho vyrovnať štartovaciu čiaru pre všetky deti ešte pred nástupom do základnej školy. Najmä pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia môže znamenať materská škola šancu vyhnúť sa opakovaniu ročníkov, či zaradeniu do špeciálnej školy.

Možný je aj odklad

„Ako chodím po regiónoch, počúvam, že rodičia, obce a škôlky potrebujú vedieť, či toto opatrenie vstupuje do účinnosti, a najmä, že kedy. Vládny program indikoval zmeny – napríklad že by napokon povinnosť platila iba pre deti zo znevýhodneného prostredia. Bola by to katastrofálna chyba,“ tvrdí.

Dodal, že niektoré vyjadrenia ministerstva školstva informujú o odklade, čo môže spôsobovať neistotu pri príprave na zavedenie tohto opatrenia. Od ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) žiada, aby zaujal finálne stanovisko vo veci povinných materských škôl.