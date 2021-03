Budú stredné zdravotnícke školy v duálnom vzdelávaní? Ministerstvo chce konštruktívny dialóg

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR je pripravené konštruktívne diskutovať o zaradení stredných zdravotníckych škôl (SZŠ) do duálneho vzdelávania. Ako pre agentúru SITA uviedol odbor komunikácie rezortu, návrh novely zákona o odbornom vzdelávaní rešpektuje princíp dobrovoľnosti pri vstupe do systému duálneho vzdelávania.

Reagoval tak na spustenie štrajkovej pohotovosti Asociáciou stredných zdravotníckych škôl SR. Tá vyzvala ministerstvo školstva, aby SZŠ vyradilo z návrhu zákona o odbornom vzdelávaní ako škôl, v ktorých by bolo umožnené duálne vzdelávanie.

Dobrovoľnosť pri vstupe do systému

Tlačový odbor priblížil, že rezort sa dlhodobejšie zaoberá podnetmi, aby SZŠ bolo umožnené zapojiť sa do systému duálneho vzdelávania. „Upozorňujeme, že navrhovaná novela zákona o odbornom vzdelávaní rešpektuje princíp dobrovoľnosti pri vstupe do systému duálneho vzdelávania. Školy, ktoré nebudú mať záujem o uzavretie zmluvy o duálnom vzdelávaní s konkrétnym zamestnávateľom, budú môcť pokračovať v doterajšej forme praktickej prípravy svojich žiakov,“ uviedli. Ministerstvo konštatovalo, že otvorenie možnosti systému duálneho vzdelávania pre SZŠ podporili aj zamestnávatelia – spoločnú podporu ôsmich organizácií zamestnávateľov vyjadrila Rada zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania.

Vstup konkrétnej školy do systému duálneho vzdelávania závisí od zmluvy o duálnom vzdelávaní, podmienky spolupráce sú teda výsledkom diskusie a dohody medzi strednou školou a príslušným zamestnávateľom. Rezort dodal, že školy, ktoré nebudú mať záujem o uzavretie zmluvy o duálnom vzdelávaní s konkrétnym zamestnávateľom, budú môcť naďalej pokračovať v doterajšej forme praktickej prípravy žiakov. Tento návrh bol štandardne predložený do medzirezortného pripomienkového konania, ktoré sa aktuálne vyhodnocuje.

Zmluvy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti

Ako priblížil prezident asociácie Miroslav Sekula v stanovisku, sú presvedčení, že zavedením duálneho vzdelávania do zdravotníckych škôl, by nastalo jednoznačne zníženie kvality vzdelávacieho procesu pri praktickom vyučovaní a k znižovanie úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti. Podotkol, že z dlhodobého hľadiska by to mohlo ohroziť kvantitu i kvalitu personálneho zabezpečenia zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Podľa neho totiž absentuje hlavný dôvod pre zavedenie tohto typu vzdelávania, keďže SZŠ princípy duálneho vzdelávania využívajú kontinuálne viac ako 70 rokov v overenom plne funkčnom systéme.

Sekula vysvetlil, že aj v súčasnosti majú tieto stredné školy uzatvorené platné zmluvy s viacerými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti o zabezpečení praktického vyučovania na svojich výučbových základniach a školy určujú a rotujú výučbové základne tak, aby absolventom poskytli čo najuniverzálnejšiu prípravu pre prax na rôznych pracoviskách u rôznych poskytovateľov. Zodpovednosť za napĺňanie študijného vzdelávacieho programu a hodnotenie žiakov pritom nesie riaditeľ školy. Poukázal, že napríklad v duálnom vzdelávaní zodpovednosť za praktické vyučovanie a jeho hodnotenie, naopak, preberá poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Ten pritom nemusí mať s touto činnosťou akúkoľvek skúsenosť. „Je možné predpokladať stratu komplexnosti hodnotenia a celého procesu vzdelávania. Škola stratí prehľad o dianí v praxi a zamestnávateľ nikdy neprenikne do ducha školy, čo je v zásadnom rozpore s proklamovaným cieľom,“ upozornil.