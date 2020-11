Budúcoročné maturity sa už nebudú konať spriemerovaním známok, ubezpečuje Gröhling

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR by malo o maturitách informovať najneskôr začiatkom marca 2021. Minister školstva Branislav Gröhling vo vysielaní na sociálnej sieti v profile rezortu školstva tak reagoval na časté otázky, ktoré dostáva na sociálnych sieťach.

Vo videu zároveň divákov uistil, že maturity v budúcom školskom roku by sa nemali konať tak ako tento rok, a teda spriemerovaním koncoročných známok.

Postupovať budú podľa situácie

Podľa neho išlo o jednorazové riešenie, keďže boli v časovom sklze. Vysvetlil, že sa museli pripraviť legislatívne a obsahovo na množstvo variant.

Gröhling vo videu uviedol, že budú sledovať situáciu a jej vývoj a na základe toho plánujú postupovať.

„Každopádne zmeny v maturite by sme určite neoznamovali v takomto výraznom predstihu, lebo je to polroka pred maturitou. Vidíte, že ten vývoj je veľmi hektický a mení sa z týždňa na týždeň. Nechceme niečo vysloviť a následne sa to zmení,“ poukázal.

Deviataci zatiaľ podľa plánu

Podľa sprievodcu školským rokom 2020/2021 sú termíny písomných maturitných skúšok rozvrhnuté od 16. do 19. marca 2021. Termíny ústnych maturitných skúšok určí odbor školstva okresného úradu od 17.mája 2021 do 4.júna 2021.

Minister tiež uviedol, že celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka základných škôl, čiže Testovanie 9 2021 sa zatiaľ uskutoční tak, ako je naplánované, teda 24. a 25. marca. Dodal, že o prípadnej zmene budú informovať.

V školskom roku 2020/2021 bola na začiatku zmena v termíne celoslovenského testovania žiakov piateho ročníka ZŠ, teda Testovanie 5 2021. Jeho termín sa presunul z konca novembra na 19. mája 2021.