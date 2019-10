Bývalé kreditové príplatky sa učiteľom nezmrazia, vysvetľuje ministerstvo školstva

Učiteľom sa nezmrazí bývalý kreditový príplatok, ktorý môže tvoriť 12 percent ich platovej tarify. Vyplýva to z listu ministerstva školstva určeného zriaďovateľom škôl.

Na spôsob výpočtu bývalého kreditového, dnes profesijného príplatku, sa pýtala mimovládna Slovenská komora učiteľov (SKU).

Dva výklady zákona

Podľa nej totiž existovali dva rôzne výklady zákona. Jeden z nich by predpokladal, že príplatok by sa neposkytoval podľa aktuálnej platovej a pracovnej triedy, ale len vo výške, ako sa poskytoval do konca augusta.

Komora sa odvolávala na odpoveď zverejnenú na súkromnom webe s názvom Portál verejnej správy.

Ten tvrdí, že od 1. septembra 2019 nie je v zákone ustanovenie na výpočet kreditového príplatku, a preto nebude možné bývalý kreditový príplatok vypočítavať z aktuálnych platových taríf pedagógov.

Poskytovať by sa mal vo výške, v akej sa zamestnancom dával do konca augusta. Ak by medzitým pedagóg postúpil do vyššej triedy, príplatok by sa mu už nezvýšil.

Príplatok sa zmenil

Ministerstvo však vo svojom liste tvrdí, že ak na konci augusta mal zamestnanec uznané kredity, tento príplatok sa zmenil na príplatok za profesijný rozvoj.

„Ak by v prechodnom ustanovení nebolo uvedené, že kreditový príplatok priznaný do 31. augusta 2019 sa považuje za príplatok za profesijný rozvoj, zhoršilo by sa postavenie pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, čo nebolo úmyslom zákonodarcu,“ napísalo ministerstvo.

Zmeny v príplatkoch pre učiteľov priniesol nový zákon, ktorý poslanci schválili v júni.

Plné znenie listu ministerstva je dostupné na adrese https://www.minedu.sk/data/att/15260.pdf