Cez víkend podstúpia vakcináciu mladší učitelia, pedagógov nad 55 rokov zaočkujú cez týždeň

Cez víkend by sa mali dať zaočkovať vakcínou od AstraZeneca pedagogickí zamestnanci do 55 rokov a cez týždeň pedagogickí zamestnanci nad 55 rokov. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

Vakcinácia by sa podľa neho mala začať v sobotu 13. februára s najväčšou pravdepodobnosťou vo väčšine krajských miest a v Martine. Viac informácií by mal priniesť spolu s ministrom zdravotníctva SR Marekom Krajčím (OĽaNO) na štvrtkovej tlačovej konferencii o 17:30.

Začne sa s materskými školami

Minister školstva uviedol, že v prvej fáze by sa mali dať očkovať učitelia, asistenti a vychovávatelia. „Začne sa s tými, ktorí pracujú v materských školách, na prvom stupni základných škôl a končiacich ročníkoch stredných škôl v krajských mestách,“ priblížil.

Doplnil, že prvá fáza by mala trvať najbližšie tri týždne a následne sa budú identifikovať ostatní zamestnanci škôl tak, aby boli všetci zaočkovaní v čo najkratšej dobe.

Potrebné je potvrdenie o statuse učiteľa

Gröhling uviedol, že učitelia sa v očkovacích centrách budú preukazovať potvrdením o statuse učiteľa či pedagogického zamestnanca od riaditeľa školy. Dodal, že systém na overenie pedagogických zamestnancov sa nastavuje od stredy 10. februára.

Formulár by mal byť v dohľadnej dobe distribuovaný na školy a zverejnený v aScAgende a eŠkole. Aj aplikácia na prihlasovanie, ktorú pripravuje Národné centrum zdravotníckych informácií SR (NCZI SR), by mala byť spustená v najbližšej dobe.