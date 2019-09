Chátrajúcu budovu základnej školy v Rači plánujú zrekonštruovať, za opravy zaplatia milióny eur

Chátrajúcu budovu základnej školy na Plickovej ulici v bratislavskej mestskej časti Rača plánujú zrekonštruovať a znova otvoriť. Budovu školy získala mestská časť od magistrátu len nedávno.

Predbežne odhadované náklady na opravu sú 6 – 7 miliónov eur. „Samotnú rekonštrukciu by sme chceli spustiť najneskôr v júni 2020, aby sme v ideálnom prípade stihli začiatok školského roka 2021,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Rače Margaréta Cehláriková.

Počet žiakov rapídne stúpol

V Rači rapídne stúpol v dôsledku demografie a novej výstavby počet žiakov, ktoré už nevie mestská časť kapacitne pokryť školami na Tbiliskej a Hubeného ulici. Z tohto dôvodu táto mestská časť potrebuje otvoriť nové triedy pre žiakov.

„Škola je vo veľmi zlom technickom stave a preto jej obnova bude časovo, ale najmä finančne mimoriadne nákladná. Veľmi by sme ocenili pomoc a záujem Ministerstva školstva SR, aby sme nemuseli pristúpiť k dvojzmennému vyučovaniu,“ dodala Cehláriková.

Spolupráca so súkromnou školou

Financovanie opravy školy má byť viaczdrojové, pretože suma vysoko prevyšuje možnosti mestskej časti. Rača chce využiť časť poplatku za rozvoj, eurofondy, úver a spoluprácu so súkromnými firmami pri zariaďovaní a prevádzkovaní napríklad školskej jedálne. „Rovnako z hľadiska udržateľnosti rozmýšľame nad spoluprácou so súkromnou školou, ktorá by mohla využiť časť budovy školy, pretože škola sa bude žiakmi zapĺňať postupne,“ povedala Cehláriková.

Rača chce problém s nedostatkom tried riešiť rekonštrukciou základnej školy na Plickovej, prenájmom tried v Strednej odbornej škole (SOŠ) Na pántoch alebo prípadne vybudovaním prístavby v základnej škole Tbiliská.