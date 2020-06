Deti sa môžu prihlásiť do bezplatných IT táborov, počas leta sa v nich naučia postaviť rôzne roboty aj ich naprogramovať

Počas letných prázdnin sa môžu deti prihlásiť do bezplatných IT táborov, kde sa môžu stať konštruktérmi robotov či výskumníkmi počasia. Agentúru SITA o tom informovala Eva Vašková z Komunikačného oddelenia Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR.

Deti si v päťdňových táboroch môžu rozvíjať zručnosti v informatike, matematike, prírodných a technických vedách. Majú možnosť si obohatiť svoje vedomosti vo viacerých regiónoch Slovenska. Prvé IT tábory sú naplánované na začiatok júla na termín od 6. do 10. júla.

Odvážne deti so záujmom

Manažérka publicity národného projektu Eva Kalužáková priblížila, že na denných letných táboroch sa môžu zúčastniť žiaci druhého stupňa základných škôl či prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií so záujmom nielen o informatiku, ale aj chémiu, fyziku, biológiu či geografiu.

„Uvítame smelé dievčatá a odvážnych chlapcov, ktorí sa technických predmetov či informatiky neboja a majú záujem o ich štúdium. Naše skúsenosti z predchádzajúcich táborov, hovoria, že deti zábavnou formou súťažia a svojou usilovnosťou získavajú nové vedomosti a zručnosti,“ uviedla.

Stavanie aj programovanie

V rámci IT táborov sa deti naučia napríklad postaviť rôzne robotické konštrukcie zo stavebníc Lega a naprogramovať ich. Oboznámiť sa na nich môžu aj s programovaním webových stránok, programom Scratch či 3D modelovaním. Závisieť to bude od ich výberu a záujmu.

Témy letných táborov sa v jednotlivých regiónoch budú prispôsobovať aktuálnemu záujmu. Deti sa v rámci programu stretnú s reálnymi vedeckými priestormi a budú môcť aktívne využiť laboratória na univerzitách a iných výskumných pracoviskách.

Vašková podotkla, že rozširovanie vedomostí žiakov zábavnou formou v táboroch im môže neskôr pomôcť pri výbere štúdia strednej a neskôr aj vysokej školy. Dodala, že táto príležitosť je vhodnou pomôckou vzhľadom na aktuálne a perspektívne potreby spoločnosti a trhu práce.

Prihlásenie do táborov

Vybrať a prihlásiť sa do denných IT táborov môžu na stránke národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Na stránke je vypísaných šesť denných táborov.

Do prvých dvoch táborov, ktoré organizuje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v termíne od 6. do 10. a od 13. do 17. júla, je možné poslať prihlášku do 15. júna.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a je určený pre žiakov z regiónov mimo Bratislavského kraja.