Detská Univerzita Komenského láka na bohatý program, prispejú vedec z Oxfordu aj slovenský šéf diplomacie

Na Detskej Univerzite Komenského (DUK) 2021 bude tento rok prednášať okrem ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka (nom. SaS) aj vedec Stephan Rauschenbach z Oxfordskej univerzity. Informoval o tom v tlačovej správe Ján Lukáč z marketingu a PR Divadla Aréna, kde sa DUK uskutoční.

Do prezenčného či dištančného štúdia sa môžu študenti od deväť do 14 rokov prihlásiť cez webovú stránku DUK do 16. júla 2021. Aj keď je online štúdium bezplatné a počet študentov nie je obmedzený, podmienkou je prístup na internet.

Študenti, ktorí chcú získať aj diplom by mali okrem videoprednášok absolvovať aj online testy. Prvých 340 prihlásených online študentov získa navyše aj darček. Pre denné štúdium je momentálne pre platné nariadenia povolená kapacita 120 študentov.

DUK odštartuje Korčok

Devätnásty ročník DUK odštartuje Korčok so svojou prednáškou, ktorá by mala zodpovedať, prečo je potrebné byť diplomatický aj v živote. Okrem tejto prednášky čaká študentov ďalších sedem, ktoré budú viesť najmä vedci z Univerzity Komenského.

Na nich sa študenti dozvedia o histórii Československa, dôležitosti akademickej slobody, prínosoch divadla spoločnosti či o očkovaní. Cyklus prednášok uzavrie Stephan Rauschenbach z Oxfordskej univerzity s odpoveďou na otázku, prečo potrebujeme elektróny, aby sme odfotografovali veľmi malé veci.

Súčasťou DUK bude aj dobrovoľný program sprievodných podujatí a workshopov. Deti sa budú môcť zúčastniť na vojenskom seminári, navštíviť zoologickú a botanickú záhradu, Energoland v Mochovciach, absolvovať výlet loďou za umením do múzea Danubiana či štvordňový pobyt na Planinke.

Devätnásťročná tradícia

Podujatie spoluorganizuje Divadlo Aréna s Univerzitou Komenského v Bratislave, združením Maxa Reinhardta a reklamnou agentúrou Commercium. Prvá DUK sa uskutočnila v roku 2003 a odvtedy ju absolvovalo takmer štyritisíc žiakov z celého Slovenska.

Nositeľom myšlienky a realizátorom projektu je riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura. DUK bola zaradená medzi vzorové detské univerzity Európy popri univerzitách v Bazileji, Tübingene, Štrasburgu a Viedni.