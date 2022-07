Detské skupiny organizované v domácom prostredí dostali zelenú, rodičom dokonca štát poskytne príspevok

Ak sa rodič rozhodne umiestniť dieťa do detskej skupiny, respektíve si detskú skupinu založiť, potrebuje urobiť len pár krokov. V tlačovej správe to konštatuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Detská skupina v domácom prostredí

To chce novým konceptom starostlivosti o dieťa pomôcť rodičom, ak sa dieťa napríklad pre nedostatočné kapacity nedostalo do jaslí či materskej školy. Rodičia tak môžu svoje dieťa umiestniť do detskej skupiny, kde sa o nich postarajú v menšej skupine a v domácom prostredí.

„Osoba, ktorá chce začať prevádzkovať detskú skupinu nemusí byť odborne spôsobilá ani plniť kvalifikačné predpoklady, ale v záujme bezpečnosti detí musí byť spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a bezúhonná,“ priblížil podmienky rezort práce.

Uvedená osoba navštívi vyšší územný celok, kde sa zapíšte do registra sociálnych služieb. Oprávnenie prevádzkovať detskú skupinu vzniká už týmto zápisom.

Maximálna kapacita je päť detí

Starostlivosť v detskej skupine potom podľa ministerstva poskytuje ako sústavnú činnosť, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na konkrétnom mieste.

„Osoba, ktorá prevádzkuje detskú skupinu nemôže zamestnávať zamestnancov a môže sa starať maximálne o štyri deti od narodenia až po začatie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole (do 5 rokov). Do počtu detí sa započítavajú aj vlastní potomkovia v tejto vekovej hranici,“ upozorňuje.

Rodič získa príspevok

Rodič, ktorý chce umiestniť dieťa do detskej skupiny si vyberie takú, ktorá mu vyhovuje. S jej prevádzkovateľom uzavrite písomnú zmluvu, v ktorej sa dohodnú na podrobnostiach, napríklad na časovom rozpätí, v ktorom sa detská skupina postará o dieťa či na sume za starostlivosť.

S podpísanou zmluvou potom rodič navštívi príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, kde požiada o príspevok na starostlivosť o dieťa v detskej skupine. Ten sa poskytuje v sume najviac 160 eur mesačne.