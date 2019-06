Deväť pedagógov Trnavskej univerzity dalo výpoveď, nesúhlasia s postupmi dekana Filozofickej fakulty

BRATISLAVA 18. júna (WebNoviny.sk) – Pre nesúhlas s postupmi dekana Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity (TU) deviati pedagógovia dali hromadnú výpoveď.

Ako informuje facebooková stránka Katedry filozofie FF TU, pedagógovia nesúhlasia so zrušením programu Systematická filozofia (PhD.), na ktorý sú naviazané aj habilitačné a vymenúvacie práva a programu Kognitívne štúdiá (Mgr. v slovenskom aj anglickom jazyku).

Zasahovanie do kompetencií

Vzhľadom na pretrvávajúce zasahovanie do kompetencií garantov a konanie nezlučiteľné s princípmi kolegiality a akademickými štandardmi podaním výpovedí ukončili svoje pôsobenie na katedre filozofie Andrej Démuth, Josef Dolista, Silvia Gáliková, Renáta Kišoňová, Ľuboš Rojka, Michaela Rušinová, Adrián Slavkovský, Ladislav Tkáčik a Jana Trajtelová.

„Po dlhodobom zvažovaní situácie našej katedry filozofie sme každý za seba, zato v duchu vzájomnej spolupatričnosti, učinili rozhodnutia, ktoré spolu s verejne deklarovanými reštrikčnými opatreniami zo strany vedenia fakulty vyústili do stavu jej ochromenia. Z našej strany nejde o výraz ľahostajnosti alebo dešpektu. Práve naopak, veľmi nám záleží na dobre našich študentov, kolegov a takisto na dobrom mene fakulty a univerzity. Berúc do úvahy dobro katedry a fakulty sme však už nevideli čestnejšie a lepšie riešenie, ktoré by zachovalo našu vlastnú osobnú integritu a dôstojnosť,“ odkázali pedagógovia rektorovi TU Marekovi Šmidovi a členom akademického senátu.

Sú otvorení svoje stanoviská prehodnotiť

Ako ďalej uviedli, v posledných rokov boli sústavne konfrontovaní so situáciami, ktoré neboli v súlade s pravidlami a étosom akademického prostredia. Podľa nich boli porušované princípy subsidiarity, zasahovalo sa do kompetencií garantov a vedúceho katedry, dialo sa nezákonné odnímanie osobných príplatkov a boli nedôstojné pracovné podmienky.

„Keď naša snaha o nápravu prostredníctvom osobných rozhovorov, vystúpení v senáte či na kolégiu dekana a takisto podaním viacerých sťažností neviedli k náprave, cítili sme sa frustrovaní, ale napriek tomu sme neprestávali hľadať riešenia, ktoré by prospeli aj fakulte. Našou túžbou je, aby fakulta stelesňovala hodnoty skutočnej vzdelanosti, vzájomnej úcty a zmysluplnej komunikácie a spolupráce, ktoré roky vštepujeme aj našim študentom. Stále sme boli a zostávame otvorení svoje stanoviská prehodnotiť v prípade, že by nám univerzita vedela poskytnúť záruky dôstojnej spolupráce, ktoré v osobách súčasného vedenia fakulty nenachádzame,“ napísali na sociálnej sieti.

Dodali, že do tejto veľmi neštandardnej situácie vstupujú zodpovedne, s bázňou a najmä vďakou za všetky roky strávené na Katedre filozofie FF TU.

„Zároveň prajeme všetkým študentom aj pedagógom Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity všetko dobré a vyjadrujeme nádej, že sa obrodí a zase bude akademickou pôdou, kde sa ideály humanitnej kultúry osobne žijú a kde duch vzájomnej spolupráce a kultivovanosti prevažuje pred osobnými záujmami a predsudkami,“ uzavreli pedagógovia.

Agentúra SITA požiadala o stanovisko vedenie Filozofickej fakulty TU.