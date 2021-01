Digitalizácia školstva je zanedbaná, Gröhling ohlásil ďalšiu väčšiu investíciu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) investuje šesť miliónov eur z rezerv rezortu do digitalizácie, nákupu kníh či do školských jedální. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) o tom informoval vo videu, ktoré poskytol rezort školstva.

Polovicu zo sumy vyčlení ministerstvo na digitalizáciu primárne pre prvý stupeň základných škôl a špeciálne školy. Školské jedálne budú môcť čerpať dva milióny eur a materské školy na nákup didaktických pomôcok 500-tisíc eur.

MŠVVaŠ SR chce pre úspech projektu Čítame radi v rámci projektu Čítame radi 2 podporiť školské knižnice a zakúpenie kníh sumou 400-tisíc eur. Maximálna dotácia na jednu školu bude 800 eur, odhadom tak rezort školstva podporí ďalších 530 škôl.

Školy nemusia o nový príspevok na digitalizáciu žiadať, keďže ho dostanú automaticky. Zvyšné tri investície budú zverejnené na webe rezortu školstva formou jednoduchých žiadostí, ktoré školy vyplnia.

Financie podľa počtu žiakov

„Toto obdobie nám ukázalo, aká je zanedbaná digitalizácia školstva a už sme na tento účel investovali z vlastných zdrojov šesť miliónov eur, teraz z vlastnej rezervy ministerstva školstva investujeme do tejto oblasti ďalšie tri milióny eur,“ načrtol Gröhling.

MŠVVaŠ SR financie rozdelí podľa počtu žiakov na prvom stupni bežnej školy a podľa počtu žiakov na celej základnej špeciálnej škole. Systém je nastavený tak, že ak má škola do 49 žiakov, dostane 500 eur, do 99 žiakov je to tisíc eur. Ak má škola do tristo žiakov, dostane dvetisíc eur a ak má nad tristo žiakov, získa štyritisíc eur.

Školy môžu peniaze využiť napríklad na zakúpenie digitálnych technológií, webkamier, slúchadiel, notebookov, v prípade potreby nimi môžu pokryť aj iné náklady spojené s dištančným vzdelávaním.

Gröhling chce podporovať deti už od mala

Školské jedálne môžu vyčlenené peniaze využiť v rámci jednoduchých rozvojových projektov na konvektomaty, chladiarenske boxy či umývačky riadu. Jeden žiadateľ bude môcť požiadať o maximálnu sumu päťtisíc eur.

Podľa ministra by takúto podporu mohlo dostať zhruba 420 škôl a školských jedální. „Zmenili sme aj zákon ohľadom týchto investícií a o podporu môžu po prvýkrát požiadať aj štátne, súkromné a cirkevné školy,“ objasnil.

Didaktické pomôcky v materských školách chce rezort školstva podporiť prostredníctvom projektu s názvom Múdre hranie. „Deti potrebujeme podporovať v ich vývoji už od mala a tento rok začína platiť povinné predprimárne vzdelávanie,“ pripomenul minister.

Podotkol, že tento projekt bolo možné vyhlásiť vďaka zmene zákona. Jedna materská škola v ňom dokáže získať maximálne tisíc eur na nákup kníh, didaktických pomôcok, stavebníc či rôznych edukačných hračiek.