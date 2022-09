Dištančná výučba na vysokých školách nie je riešením, významnú úsporu na energiách neprinesie, zhodli sa Habánik a Paulis

Nie je správne, aby vysoké školy používali prebytky financií na energie, tvrdí poslanec Národnej rady SR za Smer-SD a rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik.

Prostriedky potrebujú na iné účely, napríklad i na dofinancovanie projektov. Povedal to v diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska Z prvej ruky.

Skúsenosti z pandémie

Vysoké školy musia hospodáriť s kladnými číslami a ročne sa im podarí ušetriť celkovo niekoľko miliónov eur. V predošlom roku bol výsledkom hospodárenia približne 24 miliónov eur.

S bývalým štátnym tajomníkom rezortu školstva Ľudovítom Paulisom sa zhodli, že prechod na dištančnú výučbu by pre vysoké školy nebol riešením. Paulis dodal, že by to neprinieslo výrazné úspory. Argumentoval skúsenosťami z pandémie.

Peniaze ešte nedostali

Ani jeden z nich nevedel odpovedať, prečo zatiaľ vysoké školy nedostali potrebné prostriedky, hoci regionálne školy už prostriedky dostali, aj keď nie v požadovanej výške.

Habánik si myslí, že na ťahu je Ministerstvo financií. Paulis nevie odhadnúť, kedy budú prostriedky pre vysoké školy k dispozícii. S Habánikom sa zhodli na potrebe čo najskôr vymenovať nového ministra či ministerku školstva.