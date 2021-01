Dištančné vzdelávanie môže mať dopady na psychiku detí, odborníci zriadili linky pomoci pre rodičov

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) zriadil telefonické aj mejlové linky pomoci. Rodičia sa počas pracovných dní môžu bezplatne poradiť so psychológom, ale aj špeciálnym pedagógom. Za VÚDPaP o tom v tlačovej správe informovala Darina Mikolášová.

Deťom chýbajú sociálne vzťahy

Psychologička výskumného ústavu Beáta Sedlačková tvrdí, že zatiaľ sa nedá presne predstaviť, aké dopady môže mať aktuálna situácia na psychiku detí. Tie sú v dôsledku dlhodobého dištančného vzdelávania apatické a psychológovia evidujú zvýšený výskyt ich depresívnych prejavov práve v dôsledku sociálnej izolácie.

„S dlhodobými následkami sa budeme ešte veľmi dlho vysporadúvať, pretože deťom veľmi chýbajú sociálne vzťahy. Škola je pre nich sociálnym spoločenstvom – potrebujú niekam patriť a byť súčasťou sociálnej skupiny. Online vyučovanie nedokáže plnohodnotne nahradiť vzájomnú interakciu v triede, vzťah medzi učiteľom a žiakom a už vôbec nie medzi žiakmi navzájom. Žiaci počas dištančného vzdelávania strácajú pracovné návyky, prerušil sa im režim dňa. Vieme o tom, že mnoho detí sa vzdeláva v posteli a v pyžame,“ zdôraznila Sedlačková. Škôlkari nie sú podľa nej doma až tak dlho, ako staršie deti a vo funkčnej rodine netrpia. Ohrozené sú však deti v konfliktných a nefunkčných rodinách. Tie sú vystavené najčastejšie domácemu násiliu, hádkam, problém však majú v súčasnosti aj deti ohrozené generačnou chudobou.

Linku kontaktujú dva typy rodičov

Podľa zástupkyne riaditeľky VÚDPaP Aleny Kopányiovej kontaktujú odborníkov dva typy rodičov. „Sú to rodičia, pre ktorých je už situácia v niečom neudržateľná. Bojujú s pocitom, že niečoho už je veľa a nevedia si s tým rady. Riešia zlozvyky, disciplínu a motiváciu dieťaťa. V poslednom čase zaznamenávame však aj telefonáty od rodičov, ktorí prežívajú veľmi silné emócie v rodine v dôsledku úmrtia alebo hospitalizácie blízkeho na ochorenie COVID- 19. Cítia úzkosť a chcú vedieť, ako sa s tým vysporiadať a ako to sprostredkovať dieťaťu,” vysvetlila.

VÚDPaP pripravuje k týmto témam špeciálnu sériu podcastov Nahlas o deťoch, rovnako spúšťa aj odborný kanál pre odborníkov pod názvom Odborne na slovíčko. Informácie sú denne aktualizované aj na Facebooku výskumného ústavu. V súvislosti s pandémiou realizovali viaceré výskumy, ktoré boli zamerané na edukáciu detí v domácom prostredí či na psychické zdravie detí a rodičov počas pandémie. Zaujímali sa aj o slovné hodnotenie žiakov na školách. Tieto výsledky chcú prezentovať aj formou podcastu.

V pracovných dňoch od 9:30 do 16:00 je od pondelka do piatka bezplatne k dispozícii psychológ na čísle 0910 234 860, konzultovať problémy so špeciálnym pedagógom môžu rodičia v utorok a stredu na čísle 0910 361 252.