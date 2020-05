Vo Svidníku nastúpi od pondelka vyše 500 detí do škôlok a škôl, zriaďovateľ im na privítanie pripravil darček

Do materských škôl vo Svidníku sa pri ich znovuotvorení chystá nastúpiť 200 detí, čo je 55 percent zapísaných detí pre tento školský rok. Do troch mestských škôl od 1. júna nastúpi 322 detí z 512, ktoré môžu od začiatku júna nastúpiť dobrovoľne do školských zariadení. Predstavuje to 33 percent všetkých žiakov v základných školách.

Otvoria aj školské kluby a jedálne

Ako agentúru SITA informovala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová, v mestských školách sa tiež spúšťa činnosť školských klubov detí a školských jedální.

Každá zo škôl prešla dezinfekciou, nakúpila potrebné prostriedky a zabezpečila aj ochranné prostriedky pre pedagógov.

„V spojitosti s nástupom detí do školských zariadení sa mesto Svidník rozhodlo venovať každému dieťaťu zapísanému do materskej školy vo Svidníku ochranné rúško aj so symbolom svojej triedy. Rúška začneme rozdávať 1. júna, čo je aj Medzinárodný deň detí, a tak priamo podporíme ochranu ďalšej skupiny obyvateľstva,“ dodala primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová s tým, že do materských škôl distribuujú v piatok poobede celkovo 400 rúšok pre deti.

Pripravenosť školských zariadení

Radnica poskytla školám usmernenie zriaďovateľa k organizácií vzdelávania už 19. mája a denne komunikuje so školami o prípravách na znovuobnovenie prevádzky.

„V stredu 27. mája sa uskutočnila aj pracovná porada vedenia mesta a riaditeliek škôl na tému pripravenosti spustenie prevádzok škôl a rovnako prerokovali finančnú výpomoc mesta pre školské zariadenia na zabezpečenie hygienicko-epidemiologických opatrení,“ dodala Tchirová.

Školské zariadenia o aktuálnej situácii a pravidlách pobytu žiakov na školách informujú rodičov na svojich weboch.