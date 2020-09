Do škôl by malo nastúpiť takmer 700-tisíc detí, žiakov čakajú sprísnené hygienické opatrenia

Základné školy a stredné školy v školskom roku 2020/2021 privítajú vyše 692-tisíc žiakov. Ako pre agentúru SITA uviedlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, ide zatiaľ o predbežné dáta a presné údaje by mali mať až po zbere dát, ktorý sa uskutočňuje k 15. septembru.

Opatrenia sa môžu predĺžiť

Žiakov čaká od nástupu do škôl od 2. do 15. septembra sprísnené hygienické opatrenia, ako napríklad nosenie rúšok aj v triede či častejšia dezinfekcia. Opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť a dodržiavať aj počas obdobia od 16. do 23. septembra. Nosenie rúšok v triedach platí pre stredoškolákov a žiakov druhého stupňa základných škôl.

Predpokladaný počet žiakov na základných školách by mal vzrásť na vyše 497-tisíc žiakov. V minulom školskom roku základnú školu navštevovalo viac ako 480-tisíc školákov. Základné školy v školskom roku 2020/2021 v prvom ročníku privítajú približne 65-tisíc detí.

Ministerstvo predstavilo manuál

Na stredných školách by malo v roku 2020/2021 študovať podľa dát ministerstva menej žiakov, a to menej ako 196-tisíc. Vlani ich študovalo vyše 202-tisíc. Do prvého ročníka by malo nastúpiť takmer 40-tisíc nových stredoškolákov.

Ministerstvo školstva 18. augusta predstavilo manuál pre školy, podľa ktorého sa nebudú zatvárať celoplošne, ako to bolo v prípade prvej vlny pandémie koronavírusu. Ustanovenia majú odporúčací charakter a školy ich môžu vykonať podľa svojich možností. Dokument je vypracovaný formou výstražného systému a manuálu odporúčaní na troch úrovniach, a to zelenej, oranžovej a červenej. Zelená fáza predstavuje stav, keď škola nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka či zamestnanca. Oranžová fáza je predprípravou a zachytáva situáciu, keď má škola žiaka alebo zamestnanca podozrivého na koronavírus. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade pozitívnych výsledkov dvoch a viac prípadov u žiakov alebo nepedagogického pracovníka či učiteľa. Školská dochádzka bude od 2. septembra opäť povinná.