Do školských lavíc v Trenčíne od pondelka vráti viac ako dvetisíc detí

Z 2552 žiakov prvých piatich ročníkov základných škôl v Trenčíne by 1. júna malo zasadnúť do školských lavíc 2029 detí, čo je viac ako 80 percent. Podľa vedúcej útvaru školstva Mestského úradu v Trenčíne Ľubice Horňáčkovej sú všetky školy schopné zabezpečiť vyučovanie detí, ktoré o to prejavili záujem.

Rovnako sa v Trenčíne otvoria od budúceho týždňa všetky materské školy, aj keď niektoré triedy v nich zostanú prázdne.

Vyučovanie je personálne pokryté

„Vyučovanie máme personálne veľmi dobre zvládnuté, riaditelia škôl zapojili do vyučovacieho procesu aj niektorých vyučujúcich z 2. stupňa a v dvoch základných školách vypomáhajú aj pedagogickí zamestnanci z centra voľného času a zo základnej umeleckej školy, kde je stále prerušená prevádzka,“ uviedla Horňáčková.

Ako ďalej podotkla, do školského klubu detí bude chodiť 1 095 žiakov a v školských jedálňach sa bude stravovať 1 630 detí.

Školský klub iba po vyučovaní

„Ráno školské kluby detí nebudú. Žiakov si preberú pani učiteľky, ktoré s nimi budú mať vyučovanie, a po skončení vyučovania sa deti presunú do školského klubu detí,“ dodala Horňáčková.

Trenčianske materské školy neuspokoja záujem všetkých rodičov. Kým pred zatvorením školských zariadení ich navštevovalo 1 495 detí, v pondelok by sa ich do škôlok malo vrátiť 926.

„Otvoríme všetky škôlky, ale nie všetky triedy, keďže máme problém s personálom, ktorý je buď z rizikovej skupiny, alebo z iných dôvodov nenastúpi do práce, či už pre práceneschopnosť, alebo čerpanie OČR. Pre nedostatok miesta a obmedzené personálne kapacity sme nemohli prijať 23 detí, ich matky sú ale na materskej dovolenke. Deti pracujúcich rodičov môžu nastúpiť všetky,“ priblížil riaditeľ Školských zariadení mesta Trenčín Rastislav Masaryk.

Školy majú pripravený harmonogram

Materské školy budú otvorené od 7:00 do 16:00, jednotná bude aj prevádzka základných škôl od 7:30 do 16:30.

Všetky školy majú pripravený časový harmonogram príchodu detí podľa jednotlivých ročníkov a podľa počtu vchodov do budov.

Každá škola má zostavený aj vlastný harmonogram presunov detí na stravovanie v školskej jedálni, aby sa vzájomne nestretávali určené skupiny detí.