Dosť bolo vašej ignorácie, odkazujú študenti STU vedeniu školy a žiadajú odstúpenie dekana

Protestujúci študenti Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave žiadajú odstúpenie dekana Ivana Kotuliaka a vyhlasujú protestné akcie. Oznámili to v stredu o 13:40, vyhlásenie zverejnili aj na svojej stránke. Rovnako vyzývajú na splnenie zvyšných požiadaviek, a to garancie férových volieb, dôveryhodného vedenia a kvalitnej výučby.

Štrajkujúci študenti v stredu o siedmej ráno pristavili na parkovisko pred fakultu auto s protestným plagátom. Informovali o tom na svojej stránke Za Našu FIIT. Študenti neskôr napísali, že vedenie fakulty im nariadilo odstránenie auta. Pre agentúru SITA uviedli, že auto presunuli na nové miesto.

Učitelia a študenti sa v štrajku podporujú

Plagát na aute je rozdelený farebne na dve polovice. V červenej časti je napísané „Už dosť! Vašej ignorácie, nedorozumení, tohto vedenia“. Modrá časť obsahuje nápis „Chceme späť FIIT STU, kvalitné vzdelanie, našich učiteľov, férové voľby“. Na plagáte sú aj hashtagy „odstúpte“, „za našich učiteľov“ a krátky text „Stop polarizácii fakulty vedením“.

Rovnako v stredu od 13:00 do 15:00 pokračoval aj štrajk zamestnancov FIIT STU. Prvý štrajk zamestnancov sa konal 17. februára. Zamestnanci a študenti žiadajú zabezpečenie „riadnych a férových volieb“ do Akademického senátu (AS FIIT), zosúladenie prednášajúcich a garantov predmetov a uvítali by tiež vyvodenie osobnej zodpovednosti súčasného dekana Ivana Kotuliaka.

Dekan prijal veľký počet nových zamestnancov

Spory na FIIT STU trvajú niekoľko mesiacov a vyhrotili sa po tom, ako 9. januára dostala výpoveď bývala dekanka Mária Bieliková. Neskoršie rokovanie s cieľom upokojenia situácie zo 14. januára prinieslo dohodu o voľbách do AS, o zrušení výpovede Bielikovej a o jej odstúpení z kandidatúry do senátu.

Problémom na fakulte tiež bolo, že dekan pred voľbami do AS fakulty prijal veľký počet nových zamestnancov, čím sa zvýšil počet oprávnených voličov, ktorí rozhodovali o členoch senátu.

Situáciu na univerzite mohli čiastočne upokojiť voľby do AS FIIT STU. Tie však boli volebnou komisiou vyhlásené za neplatné, pretože nastal nesúlad počtu voličov vo volebnom zozname, ktorým bol vydaný hlasovací lístok a počtom odovzdaných lístkov. Ďalšie voľby do AS sú naplánované na 17. marca.