Dotáciu na obed dostanú len tie deti, ktoré žijú v domácnosti s príjmom menším ako je životné minimum

Dotáciu na obed v materských a základných školách nebude štát od augusta budúceho roka poskytovať na dieťa, ktoré žije v domácnosti s príjmom vyšším ako životné minimum. Parlament sa totiž vo štvrtok nestotožnil s pripomienkou prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorá žiadala príjmovú hranicu domácnosti pre získanie štátnej dotácie na obed zvýšiť na dvojnásobok životného minima.

Poslanci tak schválili vetovanú novelu zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v pôvodnom znení. Za prelomenie veta prezidentky SR hlasovalo 87 poslancov, proti bolo 36 poslancov a dvaja zákonodarcovia sa hlasovania zdržali.

Sitom prepadne mnoho detí

Hranica príjmu rodiny, do ktorej bude mať dieťa navštevujúce materskú alebo základnú školu nárok na dotáciu na obed, tak dosiahne úroveň životného minima. Takto nastavená hranica však podľa prezidentky SR bude viesť k tomu, že by sitom pomoci mohlo prepadnúť až 47-tisíc detí v riziku chudoby.

Novelou zákona totiž podľa Čaputovej vzniknú tri kategórie detí. Jedna, ktorá bude mať nárok na dotované obedy a druhá kategória detí, ktorých rodičia si budú môcť namiesto dotovaných obedov uplatniť zvýšený daňový bonus.

Nevhodným nastavením kritérií v zákone však podľa hlavy štátu vznikne aj tretia skupina detí, ktoré prepadnú medzi obe opatrenia. „Sú to deti, ktoré sú v riziku chudoby, hoci ich rodiny majú príjem vyšší ako hranica životného minima, ale súčasne je nedostatočný na to, aby si uplatnili zvýšený daňový bonus,“ upozornila prezidentka.

Legislatívna úprava sa ešte dopracuje

Členka parlamentného sociálneho výboru za hnutie OĽaNO Lucia Drábiková v parlamentnej rozprave ešte pred hlasovaním upozornila na to, že akceptovaním pripomienky prezidentky SR by vznikla iná nespravodlivosť. Podľa nej by sa totiž vytvorila skupina detí, ktoré by mali nárok na dotáciu na obed a ich rodičia by mali nárok aj na vyšší daňový bonus.

„Táto pripomienka by nenapravila situáciu konkrétne a adresne,“ povedala. Minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak dal podľa nej už pri schvaľovaní novely zákona v novembri verejný prísľub, že sa legislatívna úprava do augusta budúceho roka „dopracuje“.

Kompenzáciou za zrušenie plošného dotovania obedov v materských a základných školách je zvýšenie daňovej úľavy na deti vo veku od 6 do 15 rokov. Daňový bonus pre pracujúcich rodičov na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov sa od júla budúceho roka zvýši na 1,7-násobku a od 1. januára 2022 na 1,85-násobku základnej sumy tohto daňového zvýhodnenia.

Daňová úľava pre pracujúcich rodičov školákov tak od júla budúceho roka stúpne o 16,25 eura na 39,47 eura mesačne. Od 1. januára 2022 by sa mal daňový bonus pre rodičov detí vo veku od 6 do 15 rokov zvýšiť približne o 4,50 eura mesačne na zhruba 44 eur.