Doteraz dostali vakcínu tisícky učiteľov. Do práce môžu aj nezaočkovaní, ale ohrozujú sa tým

So snahou vrátiť deti do školy sa otvorila otázka ochrany učiteľov. Tí sa namiesto nariadenej domácej práce mali vrátiť do tried, a to aj napriek prevládajúcej pandemickej situácii.

Vláda ich preto zaradila do kritickej infraštruktúry a uprednostnila ich očkovanie. Nie všetci ho však chcú alebo môžu absolvovať, a tak vzniká otázka, či môžu aj nezaočkovaní učitelia pokračovať vo výučbe žiakov.

Je potrebná ochrana učiteľov

Prezenčnú výučbu v pondelok obnovili v 2 604 školách, z toho bolo 1 151 materských škôl, 1 187 základných škôl a 266 stredných škôl. Pre agentúru SITA to uviedol odbor komunikácie ministerstva školstva.

Slovenská komora učiteľov od zavedenia COVID automatu upozorňovala, že je potrebné chrániť pedagogických zamestnancov, ktorí sa vrátia do škôl. Vyzvala vládu, aby prehodnotila očkovaciu stratégiu a zaradila doň všetkých zamestnancov školského sektora bez ohľadu na vek.

Prioritou podľa Vladimíra Crmomana, prezidenta komory, bolo zabezpečenie očkovania aj ochranných pomôcok. Ako povedal Webnovinám, „nestačí len otvoriť školy, ale treba mať chránených pedagógov, pretože, keď my ochorieme, tak už nebude mať kto učiť deti“.

Vláda následne zmenila poradie očkovania jednotlivých skupín obyvateľstva a od soboty 13. februára spustila očkovanie pedagogických pracovníkov. Počas víkendu sa tak vo vakcinačných centrách očkovali tí do 55 rokov.

Starších učiteľov očkujú od pondelka. Podľa ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) obsadili 4 800 z 5 500 vyčlenených miest. Voľné termíny sú ešte najmä v Trenčíne a Žiline.

Prvé očkovanie malo organizačné nedostatky

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií vakcinačné centrá za uplynulú sobotu a nedeľu zaočkovali 11 282 pedagogických zamestnancov vakcínou AstraZeneca. Nejde však o konečné číslo, keďže zatiaľ nemajú údaje za všetky centrá.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) minulý týždeň hovoril, že vakcínu proti COVID-19 by malo dostať 40-tisíc učiteľov v materských školách, prvého stupňa základných škôl a učiteľov v koncových ročníkoch stredných škôl.