Duševné zdravie mládeže treba okamžite riešiť, SaS preto vytvára odborný tím

Duševné zdravie mládeže treba okamžite riešiť, inak spoločnosti hrozia ešte väčšie problémy. Povedal exminister školstva a podpredseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling. Hovorca strany Ondrej Šprlák v tlačovej správe informoval, že SaS preto vytvára odborný tím, ktorý bude riešiť otázky duševného zdravia detí. Zároveň navrhuje dostať do škôl viac školských psychológov, financovať ich zo štátneho rozpočtu a zaviesť systém prevencie a podpory žiakov, ktorí čelia problémom. „V uplynulých rokoch sme si zažili pandémiu, lockdowny, ale aj stále prebiehajúcu vojnu v susednej krajine a výrazný nárast extrémizmu v spoločnosti. Nie je prekvapením, že toto všetko sa odráža aj na mladých ľuďoch,“ uviedol Gröhling.

Investícia do detí aj odborníkov

Exminister školstva tvrdí, že už počas pandémie ochorenia COVID-19 pri snahách zatvárať školy upozorňoval, že takéto opatrenie si vyžiada daň na duševnom zdraví detí. „Dnes sme svedkami zvýšenej agresie v školách, napadnutí či dokonca aj dvojnásobnej vraždy z nenávisti. Je nevyhnutné okamžite riešiť duševné zdravie našich detí. Aj preto zostavujeme odborný tím, ktorý bude prinášať konkrétne riešenia,“ dodal Gröhling. Ako sám tvrdí, s odborníkmi pripravujú informačné podklady pre školy, semináre, ako aj konferenciu zameranú na podporu duševného zdravia na školách. „SaS bude presadzovať vytvorenie systému bezplatného anonymného psychologického poradenstva pre mládež. Nie vždy dokážu mladí ľudia hovoriť o svojich problémoch tvárou v tvár a anonymné poradenstvo vie byť pre nich veľkou pomocou. Zároveň je však nevyhnutná investícia do odborníkov,“ myslí si Gröhling.

Psychológov je málo

Strana SaS taktiež poukázala na to, že školskí psychológia aktuálne pôsobia na 21 percent základných školách a na 22 percent stredných školách, pričom mnohí pracujú cez eurofondové projekty a ich pracovné miesta po ukončení projektu zaniknú. „Školský psychológ nemôže pracovať na škole dočasne a po ukončení eurofondového projektu jednoducho odísť. Tento personál by mal byť automaticky financovaný a prideľovaný na školy podľa veľkosti a riešenie sme navrhli už na ministerstve školstva,“ upozornil podpredseda SaS. Podľa neho by školy dostávali asistentov aj odborníkov automaticky podľa počtu žiakov, a tak by počet asistentov narástol na 18-tisíc. Taktiež by v závislosti od veľkosti každá škola dostala financie na úväzky na jedného či viacerých odborníkov, akým je napr. školský psychológ či sociálny pedagóg.

„Nehovoríme len o tom, že školský psychológ či podporný tím na škole budú iba hasiť problémy, ktoré tu máme dnes, v prvom rade by mali týmto problémom predchádzať. Oblasť prevencie rizikového správania sme komplexne spracovali v Katalógu podporných opatrení, ktorý sme pripravili, a rieši ju aj reforma poradenského systému, ktorú sme spustili,“ vysvetlil exminister Gröhling. V závere uviedol, že ak štát nezačne aktívne riešiť tému duševného zdravia mládeže, zarába si na veľký problém.