Dve základné školy v Nitre otvoria pre pozitívne testy na COVID-19 s oneskorením

Odložené otvorenie školského roku sa v Základnej škole sv. Marka a Základnej škole sv. Gorazda v Nitre uskutoční v pondelok 14. septembra. Školy sa otvoria v súlade s platnými hygienickými a organizačnými nariadeniami.

Informoval o tom Tibor Ujlacký, hovorca Nitrianskeho biskupstva, ktoré je zriaďovateľom oboch škôl.

Druhý stupeň zatiaľ dištančne

Nový školský rok 2020/2021 v nich neotvorili v riadnom termíne pre pozitívne testy na ochorenie COVID-19 v prípade pedagogických zamestnancov.

„Zdravotný stav pedagogických zamestnancov v ZŠ sv. Marka umožňuje otvorenie školského roka a začatie vyučovania vo všetkých triedach ročníkov 1 až 7, ale v triedach ročníkov 8 – 9 bude prebiehať vyučovanie zatiaľ dištančnou formou. Akonáhle to situácia dovolí, začnú aj v týchto triedach a ročníkoch riadny vyučovací proces,“ povedal Ujlacký.

V Základnej škole s materskou školou sv. Gorazda bude riadne vyučovanie prebiehať na prvom stupni základnej školy, fungovať bude aj materská škola.

Komplexná dezinfekcia priestorov

Na druhom stupni základnej školy sa bude vyučovať zatiaľ dištančnou formou. Ak to situácia dovolí, vrátia sa do tried aj žiaci týchto ročníkov.

Priestory oboch škôl prešli komplexnou dezinfekciou v súlade s usmerneniami a nariadeniami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre.

Celý okres Nitra je od soboty 12. septembra najmenej do konca septembra v súvislosti s pandémiou koronavírusu zaradený do červenej zóny a platia v ňom sprísnené opatrenia pri hromadných podujatiach, ale aj zákaz návštev v nemocnici alebo v zariadeniach sociálnej starostlivosti a ďalšie obmedzenia.