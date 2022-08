Dvojzmennej prevádzke v školách by mohlo odzvoniť, podľa Gröhling sa stačí zapojiť do výzvy

Dvojzmenná prevádzka v školách by sa mohla skončiť. Školy, na ktorých takáto prevádzka funguje sa môžu zapojiť do výzvy, prostriedky z ktorej im pomôžu rozšíriť kapacity, a to budovaním novostavieb, prístavbami, dostavbami, ale aj rekonštruovaním existujúcich budov.

Prostriedky vo výške 34,5 milióna eur pochádzajú z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Výzva sa týka prinajmenšom 49 škôl, na ktorých by sa dvojzmenná prevádzka mohla skončiť do konca roka 2026. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR to uvádza v tlačovej správe.

„Bude sa to týkať viac ako 6 300 žiakov v 401 triedach, ktorí sa vzdelávajú popoludní. O finančné prostriedky z tejto výzvy budú môcť žiadať všetky základné školy alebo zriaďovatelia v danej obci alebo v danej lokalite, ktorej sa to týka,“ povedal minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Prostriedky bude možné použiť na získanie pozemkov alebo stavieb potrebných na zvýšenie kapacít škôl, ale aj stavebno-technické úpravy či budovanie pridruženej infraštruktúry, napríklad jedální. V obnovených priestoroch by mala byť aspoň 30-percentná úspora primárnej energie. Školy môžu podávať žiadosti až do vyčerpania prostriedkov.