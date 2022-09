Energetická kríza by sa nemala riešiť obmedzovaním prezenčnej výučby, myslí si Heger. Deti už boli doma dosť

Energetická kríza by sa nemala riešiť obmedzovaním prezenčnej výučby na školách. V diskusnej relácii Braňo Závodský naživo rádia Expres to povedal predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO). Štát podľa neho urobí všetko pre to, aby k takémuto kroku nemusel pristúpiť.

„Nápady sú rôzne. Ale ja si myslím, že by sme v tomto mali byť obzvlášť citliví, keďže máme za sebou dva roky pandémie,“ povedal Heger s tým, že deti majú za sebou dosť dištančného vzdelávania.

„Tie deti sa tešia, aj vysokoškolskí študenti sa tešia na výuku. Sú radi, že sú spolu,“ skonštatoval premiér. Doplnil, že šetrenie je v tejto oblasti nevyhnutnosť, ale rezervy sú k dispozícii.