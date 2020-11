Ficove obedy zdarma sa zrušia, dotácia pre deti v hmotnej núdzi bude vyššia

Plošné dotovanie obedov v materských a základných školách sa od začiatku augusta budúceho roka skončí. Kým v súčasnosti štát sumou 1,2 eura dotuje každý obed pre dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy alebo základnú školu, od začiatku augusta budúceho roka sa budú na týchto školách dotovať len obedy pre deti v hmotnej núdzi.

Podľa ministerstva práce a sociálnych vecí ide o návrat k tomu, čo na Slovensku platilo do konca roka 2018.

Zvýšenie dotácie o 10 centov

Štátna dotácia na jeden obed sa pritom zvýši o 10 centov na 1,30 eura. Touto sumou sa má pokryť najvyššie finančné pásmo na nákup potravín na druhom stupni vyučovania v základných školách, ktoré je vo výške 1,30 eura za jeden obed. Vyplýva to z novely zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorú vo štvrtok schválil parlament.

Za vyučovanie v základnej škole sa bude považovať aj individuálne vzdelávanie. Štát tak poskytne dotáciu na stravu aj na deti, ktoré síce odobrali stravu, ale vzhľadom na individuálne vzdelávanie sa nezúčastnili na riadnom vyučovaní v základnej škole.

Vládna koalícia v polovici júla tohto roka avizovala, že namiesto plošného dotovania obedov zdvojnásobí daňový bonus na dieťa do 15 rokov, aktuálne je daňový bonus dvojnásobný len do 6 rokov veku dieťaťa. V súčasnosti daňový bonus dosahuje 22,72 eura mesačne. Ako vtedy uviedla vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí), na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov tak dostane rodič ročne o 273 eur viac. „Daňový bonus sa v minulosti valorizoval veľmi málo, často to nepokrývalo ani výšku inflácie,“ povedala.

Podpora plnenia funkcií rodiny

Súčasťou schválenej novely zákona je aj zavedenie novej dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny. „Aj keď doterajšie dotačné tituly umožňovali čiastočne podporovať aktivity preventívneho charakteru zamerané na podporu rodiny, navrhuje sa novým druhom dotácie podporu vyslovene zacieliť na rodinu, a to nezávisle na tom, či ide o vznikajúcu, rodinu s maloletým dieťaťom, starým rodičom, či zdravotne znevýhodneným členom rodiny,“ tvrdí ministerstvo.

Novou dotáciou v maximálnej sume 10-tisíc eur chce ministerstvo podporovať napríklad preventívne programy, tréningy a osvetu zameranú na plnenie funkcií rodiny, predchádzanie negatívnym javom v rodine, kampane zamerané na zvyšovanie citlivosti verejnosti k závažným rodinným témam, či edičné činnosti, ktoré s týmito preventívnymi aktivitami súvisia.