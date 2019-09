Foto: Prezidentka Zuzana Čaputová povzbudila prvákov, prihovorila sa aj rodičom a učiteľom

Prezidentka Zuzana Čaputová otvorila nový školský rok na „zelenej“ základnej škole v bratislavskej Petržalke na Turnianskej ulici. Prezidentka povzbudila prvákov v ich ďalšej ceste, ale zaujímala sa aj o problémy škôl – najmä o nedostatok učiteľov. Okrem detí sa prihovorila aj učiteľom a rodičom.

Hlava štátu o tom informovala vo svojom statuse na facebookovom profile. „Keď som bola malá, nevedela som, že raz budem prezidentkou. Vedela som však, že chcem pomáhať ostatným ľuďom. A to sa dá, aj keď nie ste prezidentmi a prezidentkami,“ napísala prezidentka.

Zaujímala sa o problémy školstva

Prváčikom odkázala, že pomáhať a robiť svet lepším môže každý – aj oni tu a teraz, napríklad tým, že pomôžu rodičom, starým rodičom či súrodencom a spolužiakom.

„Teším sa, že na začiatku nového školského roka som navštívila školu, ktorá vedie žiakov k ochrane životného prostredia. Sami môžu vymýšľať enviro aktivity, vysádzajú stromy, recyklujú, nahradili plastové fľaše a učia sa aj na záhrade,“ odôvodnila hlava štátu výber školy.

Počas svojej návštevy sa zaujímala aj o problémy, ktoré školstvo trápia. Školy majú problém získať a najmä udržať si pedagógov a chýbajú im aj peniaze na rekonštrukcie a ďalší rozvoj. „Vzdelanie je kľúčom pre našu budúcnosť, budem sa snažiť pripomínať to na správnych miestach,“ dodala prezidentka.

Odkaz pedagógom aj príhovor rodičom

Čaputová sa prihovorila aj rodičom. „Každý z nás chce mať dokonalé dieťa, odraz nás samých alebo našich nenaplnených túžob. No nezabúdajme na to, že chyby a prešľapy nás často formujú viac ako úspechy. Myslime na to, keď sa deťom nebude dariť. Namiesto kritiky im podajme pomocnú ruku a namiesto kriku im venujme viac času,“ vyzvala matky a otcov.

Pedagógom odkázala, že ich rolu berie vážne a uvedomuje si zodpovednosť, ktorú majú za formovanie detí – ktoré raz budú dospelými občanmi tejto krajiny. „Viem, že urobíte všetko preto, aby z nich vyrástli zodpovední a féroví ľudia. Vaša úloha je ťažká a často nedocenená,“ dodala Čaputová.

Do 1. ročníka základnej školy nastúpi v tomto školskom roku podľa zápisu 58 184 detí. Celkový predpokladaný počet žiakov na základných školách je 458 003, na stredných školách 201 903. Údaje poskytol agentúre SITA tlačový odbor ministerstva školstva.

Zber štatistických údajov sa každoročne uskutočňuje k 15. septembru. Rezort bude mať presné údaje až po ich spracovaní, čo by malo byť začiatkom októbra.