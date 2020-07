Gröhling by mal dokázať, že neporušil pravidlá, alebo by mal odstúpiť, vyzýva študentská rada

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) by mal buď hodnoverne preukázať, že z jeho strany nedošlo k porušeniu pravidiel a zásad akademickej etiky, alebo by mal odstúpiť z postu ministra školstva. V reakcii na kauzu diplomovej práce ministra to uviedla Študentská rada vysokých škôl (ŠVRŠ).

Predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavol Šajgalík na otázku SITA, či by mal Gröhling odstúpiť z funkcie priamo neodpovedal.

Poukázal skôr na povinnosti vedúceho diplomovej práce, oponenta a obhajobnej komisie, ktorá by podľa neho mala rozhodovať, ak sa zistí, že prekrývanie textov uvedených v diplomovej práci s inými publikáciami je veľké.

„Študentská rada vysokých škôl sa za posledný mesiac opakovane vyjadrila ku plagiátorským kauzám a ich zľahčovaniu zo strany politických predstaviteľov. Trváme na tom, že ak sa pri politikovi preukáže, že podvádzal, mal by voči sebe vyvodiť politickú zodpovednosť,” uvádza sa v stanovisku zástupcov študentov, ktoré SITA poskytol predseda (ŠVRŠ) Filip Šuran.

Opätovná výzva vysokým školám

Gröhling by mal podľa študentskej rady buď hodnoverne preukázať, že z jeho strany nedošlo k porušeniu pravidiel a zásad akademickej etiky, alebo by mal odstúpiť z postu ministra školstva.

Znova tiež vyzvali vysoké školy, aby zrevidovali vlastné vnútorné predpisy tak, aby účinne zabránili plagiátorským praktikám. „Zároveň vyzývame ministerstvo školstva k príprave zákona, ktorým sa dá vysokým školám právomoc preskúmať vlastné procesy a v prípade pochybenia odobrať akademický titul,” dodávajú v stanovisku.

Porušenie čestného prehlásenia

Podľa predsedu SAV Pavla Šajgalíka v prípade plagiátorstva v záverečnej práci dochádza k porušeniu čestného prehlásenia.

„Diplomant v práci čestne prehlasuje, že magisterskú prácu vypracoval samostatne s využitím vlastných teoretických poznatkov, praktických skúseností získaných v priebehu štúdia a s použitím uvedenej odbornej literatúry a ďalších informačných zdrojov. Ak to tak nie je, diplomant podpísal nepravdivé čestné vyhlásenie,” reagoval na kauzu Gröhlingovej diplomovej práce Šajgalík.

Dodal, že ak sa zistí, že prekrývanie textov uvedených v diplomovej práci s inými publikáciami je veľké, o záverečnej práci a jej originalite musí rozhodnúť vedúci diplomovej práce, oponent a obhajobná komisia. „Ak to neurobili, nesplnili si svoju povinnosť,“ povedal.