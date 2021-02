Rada hrozí štrajkovou pohotovosťou, Gröhling chce vraj novelou zákona ovládnuť vysoké školy

Rada vysokých škôl SR (RVŠ SR) nesúhlasí s novelou zákona o vysokých školách a žiada jej stiahnutie. RVŠ SR to uviedla v tlačovej správe, ktorú zaslala jej tajomníčka Lucia Sebechlebská. Rade sa nepáči napríklad fakt, že novela zákona by verejné vysoké školy uvrhla do závislosti od politickej moci a umožnila ovládnutie verejných vysokých škôl prostredníctvom personálnych nominácií ministra školstva. Vysoké školy by sa tak podľa RVŠ SR vrátili do obdobia pred novembrom 1989.

„Návrh zákona je nekoncepčný a účelový. Navrhované ustanovenia neriešia skutočné problémy vysokých škôl. Prehlbuje obmedzenie autonómie vysokých škôl. Návrh bol vypracovaný bez spolupráce s vysokými školami a ich reprezentáciami a prakticky likviduje akademickú samosprávu na vysokých školách a ich fakultách,“ uviedla RVŠ SR v tlačovej správe.

Rada dôrazne žiada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vypracovávať legislatívne návrhy v oblasti vysokého školstva v spolupráci so všetkými reprezentáciami vysokých škôl v zmysle zákona o vysokých školách a v súlade s programovým vyhlásením vlády. V prípade nerešpektovania požiadaviek je RVŠ SR Rada pripravená vyzvať vysoké školy k vyhláseniu štrajkovej pohotovosti.