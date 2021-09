Gröhling finančne podporí z plánu obnovy znevýhodnených žiakov, peniaze poputujú aj na doučovanie

Prvé financie z Plánu obnovy a odolnosti SR využijú na podporu znevýhodnených žiakov. Informoval o tom v utorok minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) na tlačovej konferencii.

Pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a ohrozených školským neúspechom by tak v súčasnosti malo ísť 15 miliónov eur. Šéf rezortu priblížil, že ich cieľom je podporiť týchto žiakov, od materskej školy po strednú školu. Investície sa vyčleňujú na výzvy podporujúce školské kluby deti (ŠKD), personál materských škôl či doučovanie.

„Pravidelná návšteva ŠKD žiakom veľmi pomáha, no niektorí rodičia si nemôžu dovoliť uhradiť poplatky. Preto preplatíme mesačné poplatky za ŠKD deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia,“ priblížil Gröhling.

Podpora doučovania

Táto pomoc sa môže týkať mesačne 17 500 žiakov, ktorí nemali možnosť navštevovať ŠKD. Ministerstvo plánuje od októbra pokračovať aj v podpore doučovania v základných a stredných školách. To preplácalo od jari 2021. Rozpočet na toto doučovanie sa zvýšil na 3,75 milióna eur. Do doučovania sa tak tento rok bude môcť zapojiť mesačne od 24-tisíc do 40-tisíc žiakov.

Dôvodom preplatenia tejto iniciatívy je, že podľa ministerstva si mnohí rodičia doučovanie nemôžu dovoliť. Dodal, že tento projekt je určený pre všetkých žiakov – pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, pre nadaných žiakov aj pre tých, ktorí potrebujú upevniť vedomosti.

Výzvy pre neštátny sektor

Ministerstvo pripravilo aj výzvy týkajúce neštátneho sektora. Ako objasnil Gröhling, v prípade, že škola nemá potrebný personál, tak ich im poskytnú občianske združenie, komunitné centrum či iné organizácie, ktoré doučujúcich vyškolia.

Zároveň rezort školstva pripravuje ďalšiu samostatnú výzvu na doučovanie z vlastných zdrojov. Táto výzva bude vyhlásená pre neštátne organizácie, ktoré nebudú školiť nový personál, ale na doučovanie na školách poskytnú svoj existujúci personál.

Asistovať budú pomocní vychovávatelia

Peniaze sa využijú aj na výzvu na pomocných vychovávateľov, ktorí by mali pracovať najmä s predškolákmi zo znevýhodneného prostredia či so zdravotným znevýhodnením.

Mali by pribudnúť na 340 materských školách. Podľa Gröhlinga sa pomocní vychovávatelia v materských školách osvedčili. Na výzvu vyčlenili približne 8 miliónov eur.