Gröhling: Je úplný nezmysel, aby sme riadili školstvo z dvoch rezortov. Verím, že budúci rok Kaliňákova bašta padne

Branislav Gröhling (SaS) nastúpil na post ministra školstva v začiatkoch prvej vlny koronavírusu, kedy bola na všetkých školách prerušená prezenčná výučba. Riešiť musel nielen zavedenie dištančnej výučby, ale aj podporu pracovných miest v materských či základných umeleckých školách.

Čeliť ale musel tiež kritike v súvislosti so získaným magisterským titulom na Bratislavskej vysokej škole práva (v súčasnosti Paneurópska vysoká škola). V rozhovore pre portál vŠkolstve.sk a tlačovú agentúru SITA minister vysvetlil, prečo sa nemieni vzdať svojho titulu a zhodnotil svoje doterajšie pôsobenie v rezorte.

Ktoré vaše priority na tento rok najviac ovplyvnila koronakríza?

Keď sme prišli na ministerstvo, hneď sme vpadli do celej problematiky koronakrízy a nebolo pripravené nič, ani po stránke legislatívnej alebo po stránke jednotlivých usmernení a manuálov. Takže naozaj tie prvé týždne sme sa venovali iba tomuto a snažili sme sa nastaviť pravidlá, aby sme vedeli nejakým spôsobom fungovať.

V prvom rade to bol portál Učíme na diaľku, prostredníctvom ktorého sme začali informovať o celom dianí, kde sme dávali pomôcky učiteľom a riešili pracovnoprávne vzťahy. Následne nás hneď zachytilo riešenie maturít a prijímacích pohovorov, takže to boli také tie prvé veci.

Zo všetkých vecí, ktoré ste urobili tento rok, ktorá reprezentuje prácu rezortu za rok 2020?

Podľa mňa je to otvorený trh s učebnicami. Po dlhých, dlhých rokoch, keď všetci rozprávali, že sa to nedá realizovať, že to nebude fungovať, sme otvorili trh s učebnicami na prvom stupni a čiastočne na druhom stupni. Učitelia si reálne vedeli a mohli vybrať učebnicu, ktorú chcú používať, nikto im to nediktoval.

Týmto spôsobom sme pomohli aj rodičom, že nemusia posielať toľko finančných prostriedkov škole. Pretože tieto finančné prostriedky sa využívali na to, aby sa kupovali učebnice, ktoré chcú používať namiesto tých, o ktorých rozhodlo ministerstvo a ktoré poslalo školám. Takže aj takýmto spôsobom sme ušetrili finančné prostriedky.

Povinné predprimárne vzdelávanie bude možné realizovať v materskej škole aj individuálne – teda doma či v alternatívnej škôlke.

Čo by ste naopak označili za neúspech roku 2020?

Jednu vec, ktorú sme mali naplánovanú a nedotiahli sme, alebo sa nedala dotiahnuť úplne do konca, bolo zjednotenie a riadenie financovania školstva. Od 2013 pán Robert Kaliňák v rámci reformy prerozdelil kompetencie školstva pod ministerstvo vnútra, kde sú špeciálne školy, osemročné a bilingválne gymnáziá. My sme aj počas krízy pocítili, že ich nevieme riadiť a usmerňovať tak rýchlo ako ostatné subjekty v školstve.

Hoci bol vytvorený aj návrh zákona, nebol predložený na rokovanie vlády a následne ani do parlamentu. Verím, že rok 2021 bude rokom, v ktorom sa táto zmena reálne podarí a „Kaliňákova bašta“ padne. Lebo je úplný nezmysel, aby sme riadili školstvo z dvoch rezortov. Úplný nezmysel.

Podporujú to všetky organizácie v rámci školského spektra a vedia, že to je dobrý krok. Tak verím, že tento krok nastane v roku 2022. Veľmi rád by som k nemu pridal ešte ďalší krok, a to je čiastočné prevzatie určitých kompetencií v rámci samosprávy, a to materské školy a školské kluby detí.

Od januára vstúpi do platnosti zákon o povinnej predškolskej výchove detí od piatich rokov. Bude v materských školách pre ne priestor?

Bude priestor pre deti. My sme nastavovali pravidlá kompletne pre všetky subjekty, ktoré sú v rámci predprimárneho vzdelávania. Momentálne sme analyzovali individuálne miesta, kde môžu byť problémy, v ktorých obciach. V rámci týchto obcí komunikujeme so starostom a následne zisťujeme aj možnosti, kde sa vie vybudovať alebo vytvoriť materská škola, aby sme to naozaj k prvému septembru zvládli.

Robili sme k tomu množstvo opatrení. Povinné predprimárne vzdelávanie bude možné realizovať v materskej škole aj individuálne – teda doma či v alternatívnej škôlke. Chceme tiež žiadať financie z Fondu obnovy na dobudovanie materských škôl, vytvorili sme projekt na zriaďovanie materských škôl v priestoroch vysokých škôl. Chceme tiež zriaďovateľov motivovať, aby materské školy zriaďovali napríklad aj v základných školách, kde majú voľné kapacity.

A čo tie subjekty, ktoré síce pôsobia na tomto poli, ale nie sú zaradené do siete?

A keďže vieme, že v predprimárnom vzdelávaní pôsobia aj ďalší poskytovatelia starostlivosti a vzdelávania, ako napríklad komunitné či firemné škôlky, detské centrá, lesné kluby a ďalší, poskytneme im pomoc a podporu tak, aby sme podchytili aj tieto možnosti a aby sa tak rozšírili kapacity materských škôl.

Je vytvorený aj samostatný register subjektov, ktoré nie sú zaradené v sieti. To znamená, že ak máte päťročné dieťa zaradené v lesnej škôlke, tak v rámci nej si bude môcť plniť tú povinnosť predprimárneho vzdelávania, aby sme ho nevytiahli z jeho kolektívu. Tieto úpravy budeme robiť následne aj v zákone. Ale tu je vytvorený tím, ktorý individuálne rieši problémy v tých niekoľko desiatok obcí, ktoré môžu mať od septembra nedostatok miest.

Koľko je takých obcí?

Ide o približne 50 obcí.

Ako budete riešiť národnostné materské školy?

Je dôležité si uvedomiť, že toto sú originálne kompetencie samosprávy, ktoré si takéto školy musia vytvárať na základe dopytu reálne z terénu. My do toho nevieme zasahovať a nevieme vytvárať materské školy. Preto som aj hovoril, že na budúci rok by sme chceli otvoriť diskusiu, aby sme tú kompetenciu materských škôl čiastočne zobrali samosprávam.

K tomu však prebieha ešte diskusia so samosprávami a ministerstvom financií, lebo, samozrejme, by sa nám museli upravovať podiely financovania a tak ďalej. Momentálne vieme byť iba nápomocní k tomu, aby sme vedeli realizovať od septembra predprimárne vzdelávanie od piatich rokov.

Aby som ale priamo odpovedal na vašu otázku, ak príde takáto požiadavka zo strany samospráv, tak, samozrejme, že ju budeme riešiť a budeme sa snažiť byť nápomocní, aby sme vedeli vytvárať aj takéto materské školy.

Počas nášho posledného rozhovoru na konci školského roka ste uviedli, že chcete, aby súčasťou testov boli od budúceho školského roka aj otázky na rôzne témy a problémy spoločnosti, napríklad názory na extrémizmus, kvalitu školy, vzdelávania… Platí to?

Áno. Naša inštitúcia pracuje na tom, aby doplnila do týchto otázok, ktoré sa budú vypĺňať online ešte ďalšie otázky na jednotlivé témy, ktoré či už nás ako ministerstvo školstva alebo následne aj štát ako taký aj spoločnosť zaujímajú. Verím, že stihneme tento termín, že budú do neho tieto otázky začlenené. Ak nie, tak to budeme vedieť robiť ako samostatný prieskum.

Chceli by sme odpilotovať v roku 2022 online externé maturity.

Napomohla koronakríza v rozbehnutí digitalizácie školstva alebo procesy spomalila?

Skôr by som povedal, že poukázala na to, v akom biednom stave sa nachádza digitalizácia školstva a v akom stave sa nachádza aj kompetencia vzdelávania niektorých učiteľov v oblasti digitalizácie. My sa na to pozeráme komplexne. Máme pripravených niekoľko krokov, ktoré sa už realizujú.

Jedno je, samozrejme, vybavenie škôl. Na to budú využívané, či už naše prostriedky v rámci tých šiestich miliónov eur, ktoré sme už posielali školám na základné vybavenie. Následne to bude dvakrát po 20 miliónov eur, kde budeme fázovať v rámci prvého a druhého stupňa základných škôl, stredných škôl, či už učiteľov alebo následne prepočítaných na počet žiakov, ďalej vytváranie učebníc a poskytovanie digitálnych prostriedkov.

Druhý krok bude digitálny správca, koordinátor, ktorého budeme ukotvovať aj v zákone. Budeme naňho poskytovať aj finančné prostriedky, aby škola mohla mať človeka, ktorý sa bude starať o kompletné digitálne vybavenie školy. Plus musíme k tomu urobiť aj vzdelávanie. Na to chceme využívať, ako som spomínal, finančné prostriedky, ale na iné organizácie než štátne, pretože my ako štát nedokážeme zabezpečiť také vzdelávanie na digitálne kompetencie.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling. Foto: SITA/Branislav Bibel

Kto by ho mal teda zabezpečovať?

Je tu množstvo iných neziskových organizácií, ktoré robia takéto vzdelávanie, takže im budeme platiť, aby učiteľov prevzdelávali v tom, ako využívať jednotlivé zariadenie alebo metódy vzdelávania. Mal by to byť komplexný projekt v rámci celého budúceho roku, ktorý by sa začal realizovať v prvom štvrťroku.

Musíme riešiť aj pripojenie na internet, lebo vieme všetci, že to pripojenie na niektorých školách nie je kvalitné. Množstvo škôl nemá taký silný internet, aby ho vedeli využívať kompletne celé triedy. Aj pre toto sa nedá urobiť teraz celoplošne online maturita, lebo by sme nevedeli pripojiť polku žiakov a nemajú ani také vybavenie.

Kedy pripadá do úvahy online maturita?