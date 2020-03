Gröhling má v školstve veľké plány, po revízii výdavkov nakúpi učebnice a začne rozumne hospodáriť

Keď uplynie mimoriadna situácia, chce nový minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) spraviť to, čo urobili aj na Bratislavskej krajskej samospráve (BSK), teda revíziu výdavkov a presmerovanie peňazí tam, kde budú potrebné.

Ako pre agentúru SITA uviedol, prvou prioritou bude rozumne hospodáriť. Ďalej by sa chcel zamerať na otvorenie učebnicového trhu a dofinancovanie chýbajúcich učebníc či na čerpanie eurofondov. Začať chce aj so sledovaním uplatnenia absolventov. „To sú plány v strednodobom horizonte, ako prvú vec však budeme riešiť koronavírus,“ podčiarkol Gröhling.

Chýbajúce učebnice sú dlhodobý problém

Nový minister podotkol, že prioritou do budúcnosti bude skvalitnenie vzdelávania na Slovensku, zefektívnenie rezortu, aby bol nápomocný školám aj učiteľom. Chcel by taktiež riešiť dlhodobo odkladané problémy školstva. „Keď uplynie stav núdze, urobím to, čo sme urobili aj na Bratislavskej župe. Teda, pozrieme sa na výdavky a dobre si rozmyslíme, kam peniaze v rezorte investujeme,“ priblížil.

Dodal, že na kraji spravili revíziu výdavkov a presmerovali peniaze do škôl. Prioritou tak podľa neho bude rozumne hospodáriť. Zamerať by sa chcel aj na otvorenie učebnicového trhu a dofinancovanie chýbajúcich učebníc. Vysvetľuje, že ide o dlhodobý a neriešený problém, učebnice často chýbajú alebo sú nekvalitné. To podľa neho komplikuje chod škôl.

Zaoberať by sa chcel aj nastavením čerpania eurofondov tak, aby boli využité pre školy či na asistentov. Poznamenal však, že tieto plány sú v strednodobom horizonte, pretože ako prvú vec budú riešiť koronavírus.

Najskôr si treba určiť priority

Od roku 2017 pracoval Gröhling ako poradca predsedu BSK pre školstvo Juraja Drobu. Nový minister priblížil, že spolu s predsedom napríklad začali preplácať krúžky či jazykové vzdelávanie učiteľom a tým začínajúcim zároveň zvýšili platy. Uviedol, že viaceré kroky by sa dali zaviesť aj v iných krajoch a dodal, že na celoštátnej úrovni fungujú odlišné mechanizmy.

Podotkol, že v kraji robili s rovnakým rozpočtom ako predošlé vedenie. Tvrdí, že sa im osvedčilo urobiť si najprv revíziu výdavkov a porozmýšľať, ako možno čo najefektívnejše investovať peniaze.

„Za tie roky som spoznal školstvo zdola, z pohľadu učiteľov, študentov a škôl. Videl som, čo v školách chýba, ale videl som aj ,ako to mnohí aktívni učitelia a ľudia zdola zlepšujú,“ povedal Gröhling. Poznamenal, že na BSK ako poradca spoznal školstvo z pohľadu zriaďovateľa, spoznal jeho kompetencie a to, čo môže robiť, ak si dobre určí priority.

Školenia pre žiakov s úspešnými ľuďmi z praxe

Na súkromnej Bratislavskej vysokej škole práva, v súčasnosti Paneurópskej vysokej škole, získal titul magistra v odbore právo v roku 2009. Od roku 1999 do roku 2019 pôsobil v spoločnosti PDMG, ktorá prevádzkuje sieť kaderníckych salónov.

V období rokov 2006 až 2017 bol Štatutárnym zástupcom a zakladateľom občianskeho združenia Podporme remeslá. Jeho pohľad na školstvo tak podľa jeho slov skôr ovplyvnili aktivity popri kariére.

„Založil som podnik a videl som, že potrebujeme zručnejších zamestnancov pripravených na prax. Tak som spustil veľký projekt vzdelávanie, kde sme na školách vytvorili školenia pre študentov jednotlivých odborov s úspešnými ľuďmi z praxe,“ priblížil. Dodal, že tí žiakom priblížili okrem najnovších pracovných metód aj podnikateľské či finančné zručnosti.

Vo voľbách do Národnej rady SR v roku 2016 kandidoval ako člen politickej strany Sloboda a Solidarita (SaS). V parlamente pôsobil ako podpredseda Mandátového a imunitného výboru NR SR a overovateľ Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.

Gröhling v rámci straníckych štruktúr SaS pôsobí ako tímlíder pre školstvo. Prezidentka SR Zuzana Čaputová ho vymenovala na post ministra školstva v sobotu 21. marca.