Gröhling: Matovičov návrh o detských krúžkoch je taký nedokonalý, že by sme potrebovali novelizovať osem ďalších zákonov (video)

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) podporuje voľnočasové aktivity, no vyriešiť by sa mal podľa neho najskôr hlavný čas v školách. Reagoval tak na v stredu schválený návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa, ktorý prešiel s pripomienkami.

Podpriemerné platy učiteľov

Podľa neho nemôže štát investovať necelých 400 miliónov eur na voľnočasové poukazy v čase, keď je nedostatok pedagógov a rodičia platia za opravu, chod školy či učebnice a nástupný plat učiteľa prvého stupňa je pod tisíc eur.

Z tohto dôvodu to považuje za hazard s verejnými financiami. V prípade, že parlamentní poslanci návrh zákon schvália, musí podľa ministra prísť výrazná novelizácia tohto zákona a aj ďalších ôsmich, ktoré s ním súvisia.

Gröhling tiež podotkol, že na základe návrhu zákona sa voľnočasové poukazy poskytujú online spôsobom cez aplikáciu alebo na obecnom úrade, kde sa účasť na krúžku potvrdí na mesačnej báze. Zákon je podľa ministra taký nedokonalý, že by potrebovali novelizovať osem ďalších zákonov.

Krúžky si môže organizovať hocikto

Šéf rezortu tiež konštatoval, že nemôžu odmietnuť potencionálnych poskytovateľov krúžkov, keďže to nie je zadefinované v predloženom zákone.

„Nie je tam mechanizmus na to, aby som povedal nie. Je tam napísané, že mám vytvoriť register, ale neviem ako a čo mám dať do jednotlivých kritérií. Na to si musíte sadnúť, premyslieť a následne napísať a až potom môžeme ísť do Národnej rady SR,“ priblížil.