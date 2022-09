Gröhling: Nemať meno nového ministra školstva je hazard so vzdelávaním našich detí

Nemať meno nového ministra školstva je hazard so vzdelávaním našich detí, tvrdí na sociálnej sieti minister školstva v demisii Branislav Gröhling (SaS). Reagoval tak na vyjadrenia premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) o tom, že prezidentku SR Zuzanu Čaputovú požiadal, aby vedením rezortu školstva dočasne poverila jeho.

Podľa Gröhlinga mal mať zvyšok koalície pripravené meno jeho nástupcu, nemôže ním byť na čiastočný úväzok premiér. Školstvo by mal podľa neho prevziať minister, ktorý bude pripravený a rozhodný.

Gröhling dodal, že dosiaľ nedostal jediné meno svojho potenciálneho nástupcu, hoci ho za dva mesiace mohol oboznámiť s problematikou a pripraviť ho na riadenie rezortu. Podľa odchádzajúceho ministra si ani žiaci a ani učitelia nemôžu dovoliť čakať, kým sa niekto na túto funkciu zaučí.

Nového ministra školstva čaká pokračovanie začatých reforiem, medzi inými aj opatrenia potrebné pre tretiu platbu z Plánu obnovy. Na to by mal byť podľa Gröhlinga schopný rokovať naprieč koalíciou, mať podporu strán, byť rozhodný, no najmä by sa mal čo najskôr ujať funkcie.