Gröhling: O otvorení škôl by sa malo rozhodnúť na krízovom štábe, v decembri to bude už zbytočné

O spustení prezenčnej výučby by sa malo rozhodnúť na Ústrednom krízovom štábe (ÚKŠ). Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). Dodal, že sa budú riadiť tým, ako rozhodne ÚKŠ na základe odporúčania epidemiológov a ostatných.

„Bolo by dobré, aby sme sa nejakým spôsobom dohodli, lebo ak máme spustiť celý proces ešte do Vianoc, tak aby sa nestalo, že sa rozhodne po 15. decembri. Potom to bude naozaj zbytočné,“ zhodnotil. Ústredný krízový štáb má zasadnúť v stredu 25. novembra o 14:00 v účelovom zariadení hotelu Bôrik.