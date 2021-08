Gröhling ocenil zodpovedný prístup mládeže, k očkovaniu a dôvere vo vedu vyzval aj ostatných

Najviac mladých ľudí od 12 do 17 rokov je zaočkovaných v hlavnom meste Bratislava (43 percent), naopak najmenej v okresoch Medzilaborce (šesť percent) a Revúca (sedem percent). Nízka zaočkovanosť je aj v okresoch Rimavská Sobota, Gelnica, Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš a Svidník, kde je zaočkovaných osem percent mládeže.

Uviedol to na utorkovom tlačovom brífingu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Na brífingu sa zúčastnili aj zástupcovia Aliancie stredoškolákov, mládežníckych organizácií Mladí Saskári, Mladí Progresívci, Mladí Spolu, Mladí Za Ľudí, Kresťanskodemokratická mládež Slovenska (KDMS) a Občiansko-demokratická mládež (ODM).

Tí zároveň vyzvali mladých ľudí k očkovaniu a podporili tak kampaň „Za otvorené školy“. Gröhling ocenil mladých ľudí, ktorí sa dali zaočkovať a vyzval ostatných, aby dôverovali vede a výskumu a očkovanie využili.

Najlepšie riešenie

„Je to najlepšie riešenie, ktoré tu máme,“ povedal. Zároveň zdôraznil, že aj zaočkovanosť vysokoškolských študentov prispeje k bezpečnejšiemu prostrediu na vysokých školách a pomôže tomu, aby sa vzdelávali prezenčne.

Rezort školstva má naďalej v regiónoch špeciálne mobilné vakcinačné tímy, ktoré ponúkajú možnosť zaočkovať sa. Ich cieľom je čo najviac minimalizovať zatváranie škôl v novom školskom roku.

„Nám mladým ide o veľa. Pandémia nám už raz školy zavrela. Napriek snahe všetkých zúčastnených sa už len zo svojej podstaty dištančná výučba nikdy nemohla vyrovnať prezenčnej. Nechceme, aby v nasledujúcom roku utrpeli naše vedomosti, sociálne väzby a naše psychické zdravie,“ objasnil Ladislav Kuna (Mladí Saskári).

Očkovanie nie je dôvod na nevraživosť

Matúš Mesároš (KDMS) podotkol, že pre očkovanie by sa mal rozhodnúť každý a spoločnosť by nemala dopustiť to, aby sa očkovanie stalo dôvodom nevraživosti medzi ľuďmi a niečím, čo spoločnosť rozdeľuje.

Karolína Blunárová (Mladí Progresívci) zdôraznila, že kolektívna zodpovednosť či nezodpovednosť nebude mať na všetkých študentov rovnaký vplyv. Ako ďalej vysvetlila, možnosť nevrátenia sa do škôl môžu horšie znášať práve žiaci s psychickými problémami a tí, ktorí žijú v zhoršených sociálno-ekonomických podmienkach.

Zaočkovanosť mládeže do 17 rokov je nad 20 percent v okresoch Banská Bystrica, Trenčín a Trnava (26 percent), Malacky, Dunajská Streda a Žilina (27 percent), Pezinok (35 percent) a Senec (38 percent). Celkovo bolo na Slovensku zaočkovaných 19 percent mladých ľudí od 12 do 17 rokov. Aspoň prvú dávku vakcíny teda dostalo 61 440 z 317 577 mladých ľudí vo veku od 12 do 17 rokov.