Gröhling otovoril nový školský rok v Stupave, po najväčšej škole na Slovensku navštívi ešte jednu

V stredu sa začal sa nový školský rok, ktorý minister školstva Branislav Gröhling (SaS) otvoril v najväčšej škole na Slovensku, na Základnej škole kpt. J. Nálepku v Stupave.

Ako pre agentúru SITA uviedlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, šéf rezortu navštívi aj bratislavskú spojenú školu. V školskom toku 2020/2021 by mali školy privítať viac ako 692-tisíc študentov.

Prvé dva týždne s rúškami

Do prvého ročníka základných škôl (ZŠ) by malo nastúpiť približne 65-tisíc školákov a do prvého ročníka stredných škôl takmer 40-tisíc študentov.

Pre žiakov druhého stupňa ZŠ a pre stredoškolákov platí povinnosť nosiť prvé dva týždne rúško na tvári aj v triede. Školy čakajú prvé dva týždne aj sprísnené hygienické opatrenia.

Gröhling na otvorení školského roka

Ministerstvo školstva vysvetlilo, že Gröhling navštívil stupavskú základnú školu aj preto, že z pohľadu počtu žiakov ide aktuálne o najväčšiu školu na Slovensku.

„Následne navštívi tiež Spojenú školu na Dúbravskej ceste 1 v Bratislave, ktorej organizačnými zložkami sú Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím a Praktická škola,“ priblížilo.

Dodalo, že v súvislosti so začiatkom roka má štátna tajomníčka Monika Filipová navštíviť Gymnázium Juraja Szondyho s vyučovacím jazykom maďarským v Šáhach.

Podľa ministerstva štátni tajomníci Ivan Husár ani Ľudovít Paulis neplánujú v súvislosti so začiatkom školského roka návštevu konkrétnej školy.

Testovanie 5 sa presúva na máj

Študenti by si mali najbližšie oddýchnuť počas jesenných prázdnin, ktorých začiatok je naplánovaný 29. októbra. Vianočné prázdniny sa žiakom začnú 23. decembra a skončia 7. januára 2021. Polročné prázdniny pripadnú na pondelok 1. februára 2021.

Následne sú naplánované jarné prázdniny, ktoré si ako prví užijú študenti Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja a poslední budú tí z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja. Veľkonočné prázdniny sú tento rok naplánované na prvý aprílový týždeň. Letné prázdniny sa začnú tradične 1. júla a potrvajú do konca augusta.

V školskom roku 2020/2021 sa celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka ZŠ, teda Testovanie 5 2021, presúva z konca novembra na 19. mája 2021. Celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka ZŠ, čiže Testovanie 9 2021, je naplánované na 24. a 25. marca. Termíny maturitných skúšok sú rozvrhnuté od 16. do 19. marca 2021.

Manuál pre školy na zvládnutie COVID-19

Ministerstvo školstva predstavilo 18. augusta manuál, ktorý by mal pomôcť školám pri zvládaní situácií spôsobených šírením ochorenia COVID-19. Ministerské odporúčania môžu školy vykonať podľa svojich možností. Dokument je vypracovaný formou výstražného systému a manuálu odporúčaní na troch úrovniach, a to zelenej, oranžovej a červenej.

Zelená fáza predstavuje stav, keď škola nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka či zamestnanca. Oranžová fáza je predprípravou a zachytáva situáciu, keď má škola žiaka alebo zamestnanca podozrivého na koronavírus. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade pozitívnych výsledkov dvoch a viac prípadov u žiakov alebo nepedagogického pracovníka či učiteľa.