Gröhling považuje zatváranie škôl pre úsporu energií za úplné zlyhanie štátu, deti by na to doplatili vzdelaním

Zatvárať školy pre úsporu energií by znamenalo úplné zlyhanie štátu. Na sociálnej sieti to napísal bývalý minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Vládu vyzval, aby nezatvárala školy. Tento návrh podľa Gröhlinga prišiel už v časoch, keď boli vo vláde a už vtedy ho odmietali. Navrhované bolo tiež predĺženie vianočných prázdnin či zatváranie škôl v piatky.

Gröhling považuje za absurdné šetriť takýmto spôsobom peniaze za energie a myslí si, že úspora financií by bola minimálna, no deti by na to doplatili vzdelaním a rodičom by sa skomplikoval rodinný život. Po pandémii bolo podľa bývalého ministra cieľom kompenzovať zameškané.

Podľa Gröhlinga je potrebné najmä pokryť školám náklady na zvýšené ceny energií, a to v plnej výške 56,8 milióna eur. Tieto prostriedky požadovali od ministerstva financií osem mesiacov a žiadosti boli vyhovené až teraz, no len čiastočne.

Bývalý šéf rezortu školstva tvrdí, že je potrebné predísť tomu, aby sa školy dostali do dlhu, lebo by im to znemožnilo žiadať peniaze z Plánu obnovy, či eurofondy, čo sú v posledných rokoch hlavné zdroje investícií na rozvoj školstva. Následne je podľa Gröhlinga možné priniesť riešenia pre úsporu energií v domácnostiach aj iných budovách, a tieto riešenia aplikovať aj v školách, ale až po kompenzácii cien energií.