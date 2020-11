Gröhling predstavil oblasti, ktorým sa chce ministerstvo venovať. Riešiť chce aj príplatky pre učiteľov

Bilingválne triedy na stredných školách, otvorenie trhu s učebnicami či digitalizácia školstva. To sú len niektoré kroky, ktoré predstavil na tlačovej konferencii s témou Moderné školstvo minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).

Medzi ďalšie strategické opatrenia, ktorým by sa malo ministerstvo venovať v tomto volebnom období, zaradilo aj debyrokratizáciu či umožnenie žiakom s mentálnym znevýhodneným študovať na stredných školách odbory, ktoré budú zmysluplnejšie a majú väčšie uplatnenie v praxi.

Minister podotkol, že vychádzajú zo všetkých zverejnených dokumentov, akými sú programové vyhlásenie vlády, program strany Sloboda a Solidarita či Učiace Slovensko.

Trh s učebnicami je otvorený

Minister pripomenul, že prvú fázu otvorenia trhu s učebnicami spustili ešte pred letom a do oblasti už investovali približne 16 miliónov eur. V druhej a tretej fáze je v pláne otvoriť trh s učebnicami aj pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy.

Doplnil, že pre druhý stupeň by mal byť trh otvorený od budúceho roku. Gröhling vyzval, aby aj tí, ktorých učebnice boli odmietnuté v minulom vládnom období, podali žiadosti znova. Pripomenul, že učebnice budú posudzovať do marca 2021.

Regionálne školstvo chcú zjednotiť

V pláne ministerstva je aj spomínané zjednotenie regionálneho školstva pod ministerstvo školstva, keďže je to nevyhnutný krok k prevzatiu zriaďovateľských pôsobností pri niektorých druhoch škôl a školských zariadení.

Dôsledkom toho rozhodnutia by bolo zjednotenie a sprehľadnenie financovania regionálneho školstva. Zmena by mala prispieť aj k lepšej diagnostike pre zapísanie dieťaťa do špeciálnej základnej školy alebo špeciálnej triedy základnej školy.

Medzi plánované opatrenia patria aj osobitné príplatky učiteľov za kvalitu a výkon. Zohľadniť by sa však mali aj ďalšie špecifiká. Doplnil, že v súčasnosti rokujú s Ministerstvom financií SR a pracujú na legislatívnych úpravách.