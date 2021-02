Gröhling prezradil, kedy dostanú školy kloktacie testy. Ministerstvo preverí ich záujem

Prvý balík testov na COVID-19 na kloktanie pre základné školy objedná Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) až po zistení ich záujmu. Išlo by o 20-tisíc kusov kloktacích testov. Po rokovaní vlády to uviedol šéf rezortu Branislav Gröhling (SaS). Dodal, že finálne dáta by mali mať k dispozícii do konca tohto týždňa. Verí, že koncom budúceho týždňa budú môcť testy distribuovať do škôl.

Ministerstvo školstva má v stredu 24. februára uzavrieť zmluvu so štyrmi inštitúciami na dodanie kloktacích testov. Vyplýva to z oznámenia o použití priameho rokovacieho konania v dôsledku mimoriadnej udalosti zverejnenom na stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Ide o spoločnosti Cytopathos, Klinická Biochémia, Unilabs Slovensko a Unipharma – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť. Celkovú hodnotu obstarávania služieb ministerstvo vyčíslilo na 18,7 milióna eur bez DPH.

Od poskytovateľov ministerstvo vyžaduje služby otestovania a vyhodnotenia biologickej vzorky žiakov a zamestnancov škôl cez odberový systém na princípe výplachu ústnej dutiny kloktaním. Následne by takto získaná vzorka mala prejsť RT – PCR testom. „Služba zahŕňa dodanie testovacích sád do určených miest, zaučenie používateľov na realizáciu samosteru, identifikáciu vzoriek, zber a vyhodnotenie vzoriek na báze poolovania vrátane pretestovania v prípade potvrdenej pozitivity,“ priblížilo ministerstvo.

Vláda schválila testovanie v školách kloktaním 13. januára. Celkové náklady boli v tejto súvislosti vyčíslené na viac ako 22,4 milióna eur. Testovanie by sa týkalo iba žiakov druhého stupňa a učiteľov základných škôl. Na jedno kolo pretestovania potrebuje MŠVVaŠ SR približne 440-tisíc súprav, na tri kolá teda 1 020 000 testovacích kitov.