Gröhling priblížil, ako bude vyzerať nový školský rok, testovanie by mohol nahradiť ranný filter (video)

aktualizované 17. augusta 14:09

V novom školskom roku nebude pri nástupe do školy potrebný test, no odporúča sa ranný filter. Vyplýva to z pravidiel fungovania škôl v novom školskom roku, ktoré na utorkovom tlačovom brífingu predstavilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Šéf rezortu Branislav Gröhling (SaS) doplnil, že školy by sa nemali zatvárať plošne a pri pozitívnom prípade sa bude postupovať podľa pravidiel Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR). Naďalej sa budú riadiť Školským semaforom, ktorý využívali aj minulý školský rok.

Rezort navrhuje minimalizáciu miešania tried a zaistenie pravidelnej dezinfekcie priestorov školy. Všetky pravidlá a potrebné dokumenty nájdu školy na webovej stránke ministerstva školstva.

Školy sa nebudú plošne zatvárať

S cieľom monitorovať stav na školách budú riaditelia povinní poskytovať každý pondelok a pri každej zmene situácie v škole aktuálne informácie o vývoji epidemickej situácie v škole. Robiť tak budú prostredníctvom online formulárov.

„Snahou nás všetkých je, aby sa žiaci čo najviac vzdelávali v školách. V škole majú žiaci priamy kontakt s učiteľom aj rovesníkmi, budujú si sociálne vzťahy a je to to najlepšie prostredie pre ich vzdelávanie. Naším cieľom je, aby sa žiaci vzdelávali v školách a aby sme školy nezatvárali plošne. Preto sú vo všetkých farbách COVID automatu školy, od materských až po stredné, otvorené,“ poukázal Gröhling.

Znamená to, že školy sa nebudú plošne zatvárať ani podľa COVID automatu, ani z rozhodnutia ministerstva. Zatvárať sa budú môcť iba individuálne triedy v prípade, ak sa zistí pozitívna osoba. Do karantény idú totiž osoby, ktoré boli v kontakte s pozitívne testovaným človekom dva dni pred jeho testovaním.

Pri zneužívaní hrozí komisionálna skúška

Trieda tak prejde na dištančnú formu vyučovania, kým sa neukončí karanténa. Rodičia majú vtedy nárok na OČR, teda ošetrovné. Nárok však nevzniká, ak rodič ospravedlní žiaka. Dieťa môže zákonný zástupca aj v tomto školskom roku ospravedlniť na maximálne päť vyučovacích dní po sebe.

Minister zdôraznil, že v prípade zneužívania tejto možnosti hrozí žiakovi komisionálne preskúšanie a škola môže túto skutočnosť posunúť aj na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Gröhling zároveň upozornil na vyhlášku ÚVZ SR, ktorá upravuje pravidlá pri návrate na Slovensko zo zahraničia. Pre neočkovaných totiž platí povinnosť 14-dňovej karantény. Pri deťoch do 12 rokov, ktoré nemôžu byť očkované, sa berie do úvahy, či má zaočkovaných rodičov. Ak nie, musí tiež absolvovať 14-dňovú karanténu. Poznamenal, že rodičia by mali počítať s týmito podmienkami.

Test nebude podmienkou

Gröhling uviedol, že aj keď test nebude podmienkou na nástup do školy, ministerstvo vie poskytnúť základným a špeciálnym základným školám, ktoré majú záujem, PCR kloktacie testy. Ministerstvo ich má predobjednaných zhruba 80-tisíc.

Školy ich môžu objednávať do 26. augusta a očakávať do konca augusta. Následne sa na školách bude testovať od 2. do 5. septembra. Žiakom základných, stredných a špeciálnych škôl, ktorých rodičia prejavia záujem, poskytne rezort cez štátne hmotné rezervy antigénové testy na dobrovoľné samotestovanie. Bližšie inštrukcie ako objednať testy dostanú školy e-mailom.

Školy budú zisťovať záujem do 23. augusta, školy si ich budú môcť vyzdvihnúť do 30. augusta. Dodal, že pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá tri a viac po sebe nasledujúcich dní rodič predloží škole písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka.

Zistiť si môžu aj protilátky

Študenti budú môcť po novom využiť aj možnosť zisťovania protilátok. O test na protilátky proti ochoreniu COVID-19 po ukončení 14-dňovej karantény žiaka po kontakte s pozitívnou osobou a aj po pozitívnom výsledku samotestovania Ag testom vedia požiadať rodičia žiaka, ktorý neabsolvoval PCR test.

Na zvýšené náklady spojené so zabezpečením bezpečnej prevádzky poskytne ministerstvo školám finančných príspevok. Materské školy a špeciálne materské školy dostanú 5 eur na každého zamestnanca a 150 eur na školu a zvyšné školy dostanú 5 eur na každého zamestnanca aj žiaka.

Príspevok dostanú školy automaticky a využiť ho môžu na zakúpenie dezinfekcie či ochranných pomôcok. Ministerstvo na túto pomoc vyčlenilo 4,5 milióna eur. Ide o jednorazový príspevok do konca tohto kalendárneho roku.