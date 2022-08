Gröhling prisľúbil preplatenie školských klubov pre deti zo znevýhodneného prostredia aj v novom školskom roku

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) preplatí školské kluby detí takmer 5-tisícom žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi. Podpora je výsledkom druhého kola výzvy na preplácanie školských klubov detí (ŠKD) a dotkne sa 202 škôl.

Na žiaka 15 eur mesačne

Vyčlenené sú prostriedky v objeme viac ak 703-tisíc eur. Prostriedky budú poskytované od začiatku septembra 2022 do konca júna 2023. Na žiaka by mal byť preplatený poplatok vo výške 15 eur mesačne. V tlačovej správe to uvádza MŠVVaŠ.

„Školský klub detí je dôležitý aj na to, aby si žiaci upevnili poznatky či budovali vzťahy s rovesníkmi,“ vysvetlil šéf rezortu školstva Branislav Gröhling.

Bez ohľadu na zriaďovateľa

Navýšenie množstva času, ktorý deti strávia v škole, napríklad aj aktivitami v ŠKD, je jedným zo spôsobov, ako podporiť žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi. Pre mnoho rodičov je ale úhrada poplatku za ŠKD výdavok, ktorý nedokážu pokryť.

Z tohto dôvodu MŠVVaŠ pripravilo druhé kolo výzvy, v ktorom školy mohli žiadať o príspevok na kompenzáciu poplatkov v ŠKD. Školy mohli o príspevok požiadať bez ohľadu na to, kto je ich zriaďovateľom.

V školskom roku 2021/2022 získalo podporu 229 škôl, a to vo výške temer 290-tisíc eur.