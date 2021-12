Gröhling s plošným zatváraním škôl nesúhlasí, hygienici nerobia rozdiely a školy zatvárajú na neurčito

Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) by nemali podľa ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga (SaS) zatvárať školy „na neurčito” a bez rozdielu. Upozornil na to vo svojom profile na sociálnej sieti s tým, že ak je na škole situácia zlá, mal by RÚVZ zakročiť.

Vníma, že v súčasnosti sa to deje bez ohľadu na to, či je na škole dobrá alebo zlá situácia. Podotkol, že plošné zatvorenie škôl nefungovalo na Slovensku ani v zahraničí a je proti nemu aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Dodal, že v Česku, Poľsku, Maďarsku aj Rakúsku sa vyhýbajú plošnému zatvoreniu škôl a aj v zlej situácii bránia online výučbe.

Uzavretie len na určitý čas

„Ak je konkrétna škola na tom naozaj zle, nech ju RÚVZ zatvorí na určitý čas. Ale nech nezatvára ‚na neurčito‘ každú jednu školu bez rozdielu, aj tie, ktoré fungujú dobre a majú len minimum tried v karanténe,“ napísal Gröhling.

Pre dobro žiakov aj celej spoločnosti je podľa neho dôležité, aby sa v čo najväčšej miere zachovalo tam, kde to funguje dobre, prezenčné vzdelávanie. Poukázal na to, že majú skúsenosť s následkami, ktoré na deťoch zanechala prvá a druhá vlna. Vysvetlil, že nejde iba o výpadky vo vzdelávaní, ale aj o stratu návykov či sociálnych kontaktov.

Gröhling uviedol, že minulý týždeň bolo pozitívnych 1,7 percenta detí a žiakov na školách, čo potvrdili aj PCR testy. Prezenčne sa vzdelávalo 80 percent žiakov.

Problém môže vyriešiť očkovanie dospelých

„2/3 z nahlásených škôl nemali zatvorenú ani jednu triedu. Aj tieto školy sa teraz zatvárajú. Mali sme okresy, kde je zatvorených len päť percent tried. Pozastavili sme mimoškolskú činnosť, aby sa deti čo najmenej premiešavali,“ konštatoval s tým, že okolité krajiny školy plošne nezatvárajú, lebo podľa neho vedia, že problém pandémie je inde. Dodal, že pandémiu môžu riešiť dospelí tým, že sa zaočkujú.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) do stredy 1. decembra uzavreli stredné školy a druhý stupeň základných škôl v okresoch Trnava, Piešťany, Banská Bystrica, Brezno, Rimavská Sobota, Skalica, Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín, Lučenec, Vranov nad Topľou a Rožňava.

Od štvrtka 2. decembra budú uzatvorené stredné školy a druhý stupeň základných škôl aj v okrese Galanta. Hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková v tlačovej správe 26. novembra informovala, že hlavný hygienik SR Ján Mikas vyzval všetkých 36 RÚVZ, aby v prípade alarmujúcej situácie v regióne uzatvárali školy. RÚVZ majú pri plošnom zatváraní škôl vo svojich územných obvodoch jeho plnú podporu.