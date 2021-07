Gröhling: Vďaka očkovaniu budú môcť deti chodiť do školy, rodičia by si to mali uvedomiť

Ministerstvo školstva v ostatnom čase predstavilo viacero návrhov zmien v rezorte, ktoré sa však nestretli s pochopením akademickej obce. Zatiaľ, čo školský zákon bol dvakrát v medzirezortnom pripomienkovom konaní, návrh vysokoškolského zákona, ktorého finálna verzia sa ani nedostala do legislatívneho procesu, vyvolal štrajk.

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) v rozhovore pre portál vŠkolstve.sk priblížil, v akom štádiu sú rokovania s aktérmi, ktorých sa zmeny dotknú a kedy by sa do parlamentu mohla dostať nová školská legislatíva.

Tiež načrtol, ako to bude v septembri s nástupom žiakov do škôl aj materských škôl, ktoré už budú povinné pre všetky deti od päť rokov.

Koncom júna nastala nečakaná zmena vo vedení ministerstva školstva, keď bola z postu štátnej tajomníčky odvolaná Monika Filipová. Pre Denník N povedala, že ako dôvod ste uviedli, že nepracovala dostatočne. Je to tak? Ako hodnotíte jej prácu a výsledky?

Ľudí do tímov si vyberám sám a aj pre životný príbeh som si vybral pani Filipovú. V rámci nasledujúcej spolupráce sme sa ale nezhodli na viacerých systémových zmenách, pani Filipová nechcela riešiť napríklad rómsku otázku či vznik slovenských škôl na maďarskom území. Pozícia štátneho tajomníka nie je za odmenu, my sme sem prišli pracovať, dosahovať výsledky a musíme byť jednoliaty tím.

Filipovú na poste nahradila Svetlana Síthová, ktorá od decembra 2020 pôsobila ako riaditeľka Odboru inkluzívneho vzdelávania. Prečo ste sa rozhodli pre ňu?

Pani Síthová je skúsený človek, v rámci školstva a inklúzie pracovala dlhé roky, či už ako pedagogička na vysokej škole alebo v teréne. Pri práci na stratégii inklúzie, ktorú zobrala pod svoje krídla, začala výrazne rásť a bola dokonca ocenená verbálne aj zo strany Európskej komisie. Celá reforma poradenského systému, ktorá je dôležitá pre inklúziu, je momentálne pripravená, a to bola práca práve pani Síthovej. Práca už pôjde veľmi rýchlo a od septembra budeme mať množstvo opatrení.

Kto namiesto nej povedie Odbor inkluzívneho vzdelávania ministerstva?

Bude štandardné výberové konanie.

Začiatkom roka ste do medzirezortného pripomienkovania predložili viaceré návrhy noviel zákonov, ktoré majú zaviesť v školstve množstvo zmien. Pri viacerých sa ešte vyhodnocujú pripomienky k nim, no novela vysokoškolského zákona dokonca vyvolala štrajk. Ako spätne hodnotíte tento krok?

Stále ho budeme hodnotiť pozitívne. K jednotlivým opatreniam sme pristupovali seriózne. Pre pandémiu ale nebolo možné, aby sme sa fyzicky stretávali so všetkými, ktorých sa zmeny dotknú a online stretnutia pri tvorbe zákonov sú naozaj komplikované, preto sme sa rozhodli, že nebudeme čakať. Neprišli sme sem riešiť iba COVID-19, ale chceme urobiť aj systémové zmeny.

Boli by sme radi, aby sme pri našich návrhoch cez leto ukončili proces medzirezortného pripomienkového konania a v septembri s nimi mohli ísť do Národnej rady SR. Aby jednotlivé opatrenia, ktoré sú tam, na ktoré celá odborná verejnosť roky čakala, mohli platiť či už od 1. januára alebo následne od 1. septembra tak ako začína školský rok.

Aj problematický vysokoškolský zákon?

Čo sa týka vysokoškolského zákona, stále tam máme pracovnú skupinu. Každá jedna strana si obhajuje svoje návrhy, no musíme nájsť prienik. Verím, že do konca tohto kalendárneho roka sa nám to podarí. Predpokladám, že tie veci, na ktorých sa nevieme dohodnúť, odsunieme, nebudem ich riešiť a tých 90 percent, na ktorých sme v podstate aj dohodnutí, by sme posunuli do parlamentu. My aj naši partneri si uvedomujeme, že potrebujeme systémové zmeny vo vysokoškolskom prostredí a nebudeme ich brzdiť.

Ktoré témy teda odsuniete na neurčito?