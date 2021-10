Gröhling víta úzku spoluprácu Slovenska a Česka, umožňuje zapojiť do projektov vedcov z oboch krajín

Výhodou blízkosti a úzkej spolupráce Slovenska a Českej republiky je možnosť koncentrovať do projektov vedecké kapacity obidvoch krajín. Uviedol to minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS), ktorý sa v pondelok 4. októbra stretol so svojím českým náprotivkom Robertom Plagom (ANO).

Ako informoval odbor komunikácie a marketingu slovenského ministerstva školstva, ministri diskutovali o kvalitnej bilaterálnej spolupráci aj o pandémii v školstve. So štátnym tajomníkom ministerstva školstva pre vedu, výskum a inovácie Ľudovítom Paulisom (SaS) debatoval Plaga o spoločných vedeckých projektoch medzi oboma krajinami.

Témy vedy a výskumu

Gröhling poukázal na to, že Slovensko s Českou republikou spája nielen spoločná história, blízky jazyk ale aj podobné otázky a témy v školstve. Teší ho, že nadväzujú s Českom spoluprácu v oblasti vedy, výskumu a pokračujú aj v spolupráci v oblasti akademických mobilít.

Okrem pandémie, ktorá zasiahla rezorty i fungovanie škôl v oboch krajinách, boli na stole práve témy vedy a výskumu. „Veľkou výhodou našej blízkosti s Českom a úzkej spolupráce je to, že touto cestou vieme koncentrovať do projektov vedecké kapacity z obidvoch krajín,“ konštatoval slovenský minister školstva.

Symbolický deň stretnutia

Paulis podotkol, že deň stretnutia je pre nich zároveň symbolický. Vysvetlil, že v pondelok 4. októbra bola vyhlásená spoločná výzva na vedecké projekty v celkovej výške 840-tisíc eur.

Na každý projekt, ktorý bude zameraný napríklad na informačné a komunikačné technológie, biomedicínu či nanotechnológie, je vyčlenených 120-tisíc eur. Ďalšia dvadsiatka vedeckých projektov bude podporená v rámci takzvanej Dunajskej stratégie, na ktorej sa rovnako podieľajú oba štáty.